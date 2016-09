Sonja Nanko ist neue Museumspädagogin

aem. Engelskirchen. Sonja Nanko hat ihre Stelle im LVR- Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels in Engelskirchen angetreten.

Mit der neuen wissenschaftlichen Referentin ist das Team nun wieder komplett. Schwerpunkt der Tätigkeit der gebürtigen Rheinländerin wird die Vermittlungsarbeit sein, wie etwa die Konzeption von Programmen für Kinder, Erwachsene und Schulklassen.

Nanko hat einschlägige Erfahrung im Museumsfach. Durch ihre Tätigkeit im Städtischen Museum Schloss Rheydt kennt sie die Besonderheiten eines technik- und industriehistorischen Museums. Auch auf ihre Erfahrungen als hauptamtliche Leiterin des Schulmuseums Friedrichshafen am Bodensee in den letzten sechs Jahren kann sie zurückgreifen.

Als Vertretungslehrerin an einer Förderschule am Niederrhein hat Nanko zusätzliche Erfahrungen in der didaktischen Vermittlungsarbeit gesammelt. Ihr erstes Projekt ist die "Stromwerkstatt", die von der Gemeinde Engelskirchen und dem LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels gemeinsam geplant und realisiert wird. Hier wird es zu den Themen Energiegewinnung, Energiewende und Bedeutung von Strom Experimentier- und Mitmachstationen geben. "Das wird für uns ein großes Projekt werden", so Nanko.

Dr. Walter Hauser, Direktor des Industriemuseums, und Dr. Sabine Schachtner, Schauplatzleiterin des Industriemuseums, sind sich sicher, mit Sonja Nanko die Stelle hervorragend besetzt zu haben.

Im Winter steht die Modernisierung des Museums auf dem Plan. 80.000 Euro werden in die Vergrößerung der Fläche für die Sonderausstellungen und in Mitmachstationen in der Dauerausstellung im Turbinenkeller investiert. Zusätzlich soll ein Eingang für mobilitätseingeschränkte Besucher entstehen.

Die nächste Veranstaltung gibt es bereits am Samstag, 5. August: die "Nacht der Schmiedefeuer". Von 19 bis 22 Uhr führen Schmiede im Oelchenshammer in Engelskirchen-Bickenbach verschiedene Techniken vor und laden ein, ihnen über die Schulter zu schauen.