Pumpe ohne Strom erkundet

Wieder im Oberbergischen unterwegs: Die Kindergruppe aus Tschernobyl erkundete die Lambachtal-Pumpe in Marienheide.

Marienheide. 26 Kinder und ihre Betreuer aus dem ukrainischen Landkreis Wyschhorod, etwa eine Stunde südlich von Tschernobyl gelegen, besuchten das Oberbergische. Während ihres Aufenthaltes erwartete die Gruppe ein abwechslungsreiches Programm, das auch den Besuch des Marienheider Denkmals "Lambach-Pumpe" vorsah. "Wir freuen uns, die Kinder schon zum dritten Mal bei uns begrüßen zu dürfen", strahlte der Vorsitzende des Vereins Lambach-Pumpe, Karl Oberwinter, und freut sich über das wilde Gewusel der Kinder im altehrwürdigen Pumpenhaus an der Marienheider Hauptstraße. "Die Kinder staunen immer wieder, dass unsere Pumpe Wasser fördern kann und dazu keinen Strom oder keine Windkraft benötigt."

Auch Wolfgang Theunissen vom Verein "Kinder von Tschernobyl" war zufrieden mit der Reise seiner Schützlinge: "Wir wollen den Kindern etwas bieten und sie aus ihrem Alltag, den sie daheim in der Ukraine haben, herausholen".

Theunissen ist zweiter Vorsitzender des Vereins und organisiert mit Marita Wasserfuhr den alljährlichen Aufenthalt der Kinder in Marienheide und Umgebung.

"Wer einmal selbst in der Ukraine war und gesehen hat, unter welchen Bedingungen die Kinder dort leben, der kann verstehen, dass sie sich hier im Oberbergischen so wohlfühlen."

Seit 18 Jahren lädt der Verein "Kinder von Tschernobyl" aus Kierspe die Kinder ein, um ihnen Erholung und Abwechslung zu geben. "Nach drei Wochen haben die Kinder sich gesundheitlich so gut erholt, dass sie davon den Rest des Jahres zehren können" fügte Marita Wasserfuhr hinzu, "körperlich, wie seelisch."

Tagsüber erlebten die Kinder gemeinsam mit ihren deutschen Begleitern ein umfangreiches Programm, dasaus Besuchen auf einem Bauernhof oder dem Affen- und Vogelpark in Eckenhagen bestand. Gewohnt haben die Kinder bei Gasteltern, die sich dafür beim Verein gemeldet hatten. "Allerdings konnten wir in diesem Jahr nicht so viele Kinder unterbringen wie zuvor", bedauerte Wolfgang Theunissen den Rückgang der Anzahl der Quartiere.

"Wer im kommenden Jahr ein Kind in seiner Familie aufnehmen möchte, kann sich gerne bei uns melden." Kontakt: Maria Wasserfuhr, Tel. 0 2 64/88 53.

Zum Abschluss des Aufenthalts an der Pumpe lud der Verein "Lambach Pumpe" seine Gäste zum Grillen ein, "und die Würstchen haben den Kindern offensichtlich wieder gut geschmeckt", so Karl Oberwinter.