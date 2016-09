DRK unterstützt Rumänien

wr. Lindlar. "Wir wollten unseren Rettungswagen von 2007 durch einen neuen Krankentransportwagen ersetzten und hatten die Idee, den alten an den Rettungsdienst nach Bistritz in Rumänien zu einem Freundschaftspreis abzugeben", so Stephan Windhausen, der stellvertretende Vorsitzende des DRK Lindlar-Frielingsdorf. Das gebrauchte, aber gut erhaltene Fahrzeug war für die Zwecke des Ortsvereins zu groß und auch zu teuer in der Unterhaltung, also entschloss man sich, dem rumänischen Rettungsdienst zu helfen und ihm das Fahrzeug für 10.000 Euro zu überlassen.

Ortsvereinsarzt Dr. Christian Franchy knüpfte die Kontakte nach Bistritz-Nössen, wo sein Vater Dr. Hans Georg Franchy Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft ist. Seit mittlerweile 26 Jahren organisiert die HOG Hilfstransporte nach Rumänien und finanzierte den Kauf des Rettungswagens aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Das DRK packt gratis viele Extras hinzu und beließ viele nötige Ausrüstungsgegenstände auf dem Einsatzwagen. Rund 1.800 Kilometer hat Darius Iliesiu nun vor sich; der Chefausbilder des dortigen Roten Kreuzes ist eigens angereist und wird den Wagen nun mit Zwischenstopp in Ungarn nach Rumänien überführen. Dr. Hans Georg Franchy ist in Rumänien und organisiert die feierliche Übergabe des Rettungswagens; Franchy wuchs in Bistritz auf, bevor er nach Deutschland übersiedelte.