Stiller Bürgerpreis für Sportinitiativen

wr. Lindlar. Die CDU Lindlar verleiht auch dieses Jahr den "Stillen Bürgerpreis" an verdiente Mitbürger. Mit diesem Preis werden Persönlichkeiten in der Gemeinde Lindlar geehrt, die ohne Aufhebens Gutes für ihre Mitmenschen leisten und sich dabei vorbildlich für andere einsetzen. Der "Stille Bürgerpreis" geht an die Sportinitiativen "Sport-vor-Ort" aus Frielingsdorf und "Sport-im-Sülztal" aus Hartegasse-Süng.

Stellvertretend für die vielen Mitstreiter, Helfer und Unterstützer wurden Michael Biber und Heinz Frangenberg aus Hartegasse sowie Klaudia Lindstädt, Günter Fahlenbock, Andre Frielingsdorf, Horst Klein, Stephan Menzel und Rainer Sauermann aus Frielingsdorf im Rahmen eines kleinen Empfangs darüber informiert, dass das Wahlgremium sich einstimmig für diese beiden Engagements entschieden hat.

Die Initiative "Sport vor Ort" von Frielingsdorfern für Frielingsdorf wurde 2008 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, den gemeinnützigen Sport durch Errichtung und Betrieb von Sportanlagen zu fördern. Erfolgreich wurden bereits der Bau eines Kunstrasenplatzes ("ONI-Arena") und die Errichtung einer Sporthalle ("ONI-Sportbox") umgesetzt. Die unermüdlichen Helfer von "Sport vor Ort" sind bei nahezu jedem Dorfevent anzutreffen. Der SSV Süng erfährt eine große und vielseitige Unterstützung durch die Sportinitiative "Sport im Sülztal". Zu den Aufgaben der Initiative gehören die Förderung von Jugendarbeit, die Unterstützung bei Sponsorensuche und Spendensammeln sowie aktive Hilfe bei den Eigenleistungen zum Bau des neuen Kunstrasenplatzes.

Der Stellenwert des "Stillen Bürgerpreises" wurde auch dadurch deutlich, dass Lindlars Bürgermeister Dr. Georg Ludwig, sein erster Stellvertreter Manfred Kümper, Landrat Jochen Hagt, CDU-Chef Gerd Werner, Fraktionsvorsitzender Hans Schmitz sowie Ratsmitglieder zum Empfang erschienen waren. "Wir sind sehr froh darüber, dass wir derartig engagierte Mitmenschen quer durch unsere Gemeinde haben. Sie sorgen dafür, dass es einfach schön ist in einem der Lindlarer Kirchdörfer zu leben. Ohne solche Mitbürger wäre unsere Gemeinde sichtlich ärmer, weniger attraktiv und mit einer spürbar geringeren Lebensqualität", so Werner Sülzer, Mitinitiator und Moderator des "Stillen Bürgerpreises".

Bürgermeister Dr. Georg Ludwig: "Die beiden Sportförderinitiativen 'Sport im Sülztal' und 'Sport vor Ort' sind ideale Träger des 'Stillen Bürgerpreises', denn sie setzten sich seit Jahren uneigennützig für den Ausbau der Breitensportangebote ihrer jeweiligen Vereine ein und haben dabei sehr viel für den Sport in ihren Kirchdörfern wie für das Sportangebot in der gesamten Gemeinde erreicht".

Die Realisierung der modernen Sportanlagen in Frielingsdorf und Hartegasse wäre ohne die Initiative und den Einsatz der beiden Vereine nicht vorstellbar.