Gemeinsames Singen

Gemeinsam mit Chorleiter Mario Ahlborn (vorne) proben die 75 Sängerinnen und Sänger seit Januar für das große Galakonzert am 21. August.

son. Lindlar. "Einfach mitmachen" - mit diesem Aufruf startete die Chorgemeinschaft Lindlar Anfang des Jahres ihr diesjähriges Projekt. Für das große Galakonzert "Zaubernacht der Melodien" am Sonntag, 21. August, 17 Uhr, im Kulturzentrum Lindlar wurde damit sangesfreudige Unterstützung gesucht, um die vorhandene Stammbesetzung von 35 Chormitgliedern zu verstärken. Die Resonanz war überwältigend - 40 neue Sängerinnen und Sänger folgten dem Aufruf und nehmen seither mit großer Begeisterung an den Proben teil. Chorleiter Mario Ahlborn ist begeistert: "Da sind sowohl Leute dabei, die schon in anderen Chören oder sogar beim Theater gesungen haben, als auch absolute Anfänger. Das ist eine große Schere, aber es harmoniert sehr gut und hat uns während der Proben viele schöne Momente beschert".

60 Frauen und 15 Männer bereiten sich auf das Konzert vor, bei dem sich die Zuhörer auf bekannte Klassiker der Chormusik freuen dürfen. Unterstützt werden sie dabei von weiteren Musikern, wie der Sopran-Solistin Vera Fischer und dem Pianisten Michael Reimann. Chorleiter Mario Ahlborn wird als Tenor-Solist auftreten und freut sich besonders über den Gastauftritt des Männergesangsvereins aus dem hessischen Bottendorf, bei dem er als 13-Jähriger mit dem Gesang begonnen hat.

Auch für die Zukunft hat die Chorgemeinschaft weitere Projektchöre in Planung und benötigt auch dabei wieder gesangliche Unterstützung. Weitere Informationen dazu gibt es unter Tel. 0 22 66/77 30 sowie im Internet unter www.cgl-lindlar.de. Karte für das Konzert sind unter anderem bei Spielwaren Pfeifer in Lindlar, Tel. 0 22 66/65 15.