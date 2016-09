Dank Flosbach in die USA

Wipperfürth. Ein Jahr lang den "American Way of Life" kennenlernen - dieser Wunsch geht für die 15-jährige Greta Kürten aus Wipperfürth in Erfüllung.

Die Schülerin wurde von dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Flosbach (CDU) für ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) ausgewählt. Das PPP ist ein gemeinsames Stipendienprogramm des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses.

In diesem Sommer geht es für Greta Kürten als Juniorbotschafterin Deutschlands in die USA. "Seit drei Jahren träume ich davon, für ein Schuljahr in die USA zu gehen. Ich bin überglücklich, dass mein Traum jetzt in Erfüllung gehen wird", sagte die junge Wipperfürtherin nach dem Treffen mit Flosbach.

Rund 360 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren verbringen seit 1983 jedes Jahr über das PPP ein Schuljahr in den Vereinigten Staaten. Sie leben in Gastfamilien und besuchen eine öffentliche High School. Eine Bewerbung für das Austauschjahr 2017/18 ist noch bis 16. September möglich (www.bundestag.de/ppp).

Auch in den USA werden dieses Jahr wieder Jugendliche für das Parlamentarische Patenschafts-Programm ausgewählt. Sie verbringen ab September ein Schuljahr in Deutschland und suchen Familien, die ihnen ein Zuhause auf Zeit bieten. Interessierte Familien können sich an den betreuenden Verein Partnership International wenden, um mehr Informationen zu erhalten (office@partnership.de oder 02 21/9 13 97 33).