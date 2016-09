Vorsicht bei miesen Maschen

som. Wiehl. Die Maschen von Trickbetrügern sind so raffiniert wie kaltschnäuzig, fast täglich wird von einem traurigen Beispiel in den Medien berichtet. Mal täuschen die psychologisch bestens geschulten Diebe an Haustür eine Notlage vor, mal geben sie sich am Telefon als Familienangehörige oder Behördenmitarbeiter aus, die in eine Klemme geraten sind oder persönliche Daten abfragen müssen. Dies alles mit dem alleinigen Ziel, die Opfer bei günstiger Gelegenheit zu bestehlen oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen zu Geldzahlungen zu veranlassen. Zur vorbeugenden Sicherheitsberatung und Gefahrenabwehr informierte Jutta Ramackers, Standortlotsin der OBK-Weitblick-Initiative, auf Einladung der OASe (Offene Arbeit für Senioren) Wiehl über die miesen Maschen der Betrüger.

Mit immer neuen Trick-Varianten, wie dem "Glas Wasser-Trick", dem "Papier und Bleistift-Trick", dem "Blumentrick" oder als angebliche Behördenmitarbeiter oder Polizisten, verschafften sich Diebe Zugang zu Wohnungen gutgläubiger Menschen, deren Hilfsbereitschaft rücksichtslos ausgenutzt werde. "Lassen Sie niemand ins Haus und halten Türen geschlossen, kontrollieren Sie Dienstausweise oder ähnliche Legitimationen, demonstrieren sie Entschlossenheit und holen im Zweifelsfall einen Nachbarn zur Hilfe", riet Ramackers zur grundsätzlichen Vorsicht gegenüber Unbekannten.

Zurzeit häufig angewandt, warnte Ramackers vor Telefon-Betrügereien, bei denen Gauner sich als Enkel tarnen, Gewinnspiel-Glück vortäuschen, den Gesprächspartner mit Schocknachrichten übertölpeln oder zum Anruf kostenpflichtiger Mehrwertrufnummern animieren. Gerade in Drucksituationen gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren, sich Rufnummern zu notieren, auf keinen Fall vertrauliche Angaben zu machen und bei Verdacht auf einen kriminellen Hintergrund unbedingt die Polizei zu informieren. "Wenn sie Opfer eines Trickdiebs oder Trickbetrügers geworden sind, bringen sie das Delikt in jedem Fall zur Anzeige, um Nachahmern das Leben schwer zu machen", forderte Jutta Ramackders potenziell Geschädigte auf, nicht aus falscher Scham zu schweigen.

Hilfe und Beistand für Kriminalitätsopfer in Notlagen bietet die Organisation "Weißer Ring"; weitere Infos: www.weißer-ring.de.