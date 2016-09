Hof-Trödel unterstützt zahlreiche Projekte

Wipperfürth. Der Hof-Trödel Ugandahilfe Bengelshagen unterstützt Hilfsprojekte in Uganda sowie weitere Vereine. Die Menschen in Uganda, die von dem Trödelerlös unterstützt werden, leben in unvorstellbarer Not und kämpfen ums tägliche Überleben. Das ehrenamtliche Hof-Trödel-Team Bengelshagen unter Leitung von Bruno Steinbach hilft und unterstützt das St. Joseph Krankenhaus in Kyamulibawa in der Nähe des Victoriasees.

Ein Team von Ärzten und Krankenschwestern behandelt in diesem Krankenhaus die ärmsten Menschen, die sonst keine Chance hätten. Viele der unterstützten Menschen haben überlebt, weil der Hof-Trödel mit dafür gesorgt hat, dass die Arbeit im Krankenhaus kontinuierlich weitergeführt werden kann.

Aber auch hiesige Vereinigungen und Gruppen haben vom Hof-Trödel-Team größere Einzelspenden zur Unterstützung ihrer wertvollen Arbeit erhalten: WippAsyl Wipperfürth, WinLi (Willkommen in Lindlar)-Flüchtlinghilfe, die Speisekammern in Lindlar und Friliengsdorf sowie die Stiftung "Bampangi ya mono" Kongohilfe der Eheleute Dr. Berndt und Ursula Otte.

Das ehrenamtliche Team, das sich über weitere freiwillige Helfer und Helferinnen freuen würde, bietet von April bis Oktober jeden ersten Samstag im Monat von 11 bis 17 Uhr Trödel, Secondhand-Kleidung, Haushaltsartikel, Geschenk-ideen, Deko-Artikel und Antiquitäten, Elektro-Kleingeräte, Bilderrahmen, Kerzen, selbst gekochte Marmeladen, Spielsachen, Bücher, Schallplatten, Kaffee, Kuchen, Reibekuchen, Salate und Gegrilltes an.

Die nächsten Hof-Trödel Termine sind an den Samstagen, 6. August, 3. Sepember und 1. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Beim September-Termin handelt es sich um den 60. Hof-Trödel.

Bengelshagen liegt zwi-schen den Ortschaften Wipperfürth-Dohrgaul/Dellweg und Gimborn/Leihberg.

Kontakt: Bruno Steinbach, Lindlar-Frielingsdorf, Tel. 0 22 66/9 01 98 20.