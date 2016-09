Party und Familientag

"Das Hackenberger Feuerwehrfest ist noch das einzige traditionelle größere Fest auf dem Hackenberg", erzählt Löschzugführer Stephan Hatzig und verweist auf die Anfänge in den 1950-er Jahren. Damals fand das Feuerwehrfest allerdings noch dort statt, wo jetzt die Sporthalle in der Löhstraße steht. »

sr. Bergneustadt. "Das Hackenberger Feuerwehrfest ist noch das einzige traditionelle größere Fest auf dem Hackenberg", erzählt Löschzugführer Stephan Hatzig und verweist auf die Anfänge in den 1950-er Jahren. Damals fand das Feuerwehrfest allerdings noch dort statt, wo jetzt die Sporthalle in der Löhstraße steht. Seit 1984 feiert der Löschzug IV, der sich damals noch Freiwillige Feuerwehr Hackenberg/Leienbach nannte, am heutigen Standort in der Breslauer Straße. Immer am ersten Wochenende im August richten die aktuell 21 Feuerwehrkameraden - darunter eine Feuerwehrkameradin - mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Partnerinnen das Feuerwehrfest aus.

Am Samstagabend steht traditionell alles unter dem Motto "Party". In diesem Jahr sorgte zum ersten Mal DJ Bernd für das musikalische Abendprogramm. Der Sonntag ist inzwischen zu einem gut besuchten Familientag herangewachsen, der mit einem zünftigen Frühschoppen beginnt und bei dem der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadt stets seinen bereichernden musikalischen Beitrag leistet. Generell unter Leitung von Heinz Rehring, diesmal in Vertretung durch Mario Bösinghaus.

Neben Currywurst, Fritten und Spießbraten, immer wieder hoch im Kurs, ist die Erbsensuppe zur Mittagszeit. Mit Kinderbelustigung in der angrenzenden, neu gestalteten Grünanlage und selbstgebackenem Kuchen, klingt das Fest dann langsam aus. Der Erlös dient der Kameradschaftspflege und ebenso für kleinere Anschaffungen des Hackenberger Löschzuges.