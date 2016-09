Vereinte kulturelle Vielfalt

Auch beim diesjährigen vierten Fest der Begegnung stand das freundschaftliche Miteinander im Mittelpunkt. So zelebrierten die drei Wipperfürther Vereine auf dem Hausmannsplatz ihr kulturelles Repertoire: der philippinische Verein "Philippine German Community Oberberg (PGCO)", der "Bürgerverein Düsterohl" sowie die türkisch-islamische Gemeinde Wipperfürth. »

sd. Wipperfürth. Auch beim diesjährigen vierten Fest der Begegnung stand das freundschaftliche Miteinander im Mittelpunkt. So zelebrierten die drei Wipperfürther Vereine auf dem Hausmannsplatz ihr kulturelles Repertoire: der philippinische Verein "Philippine German Community Oberberg (PGCO)", der "Bürgerverein Düsterohl" sowie die türkisch-islamische Gemeinde Wipperfürth.

Und der interkulturelle Austausch auf dem Fest bot den etwa 400 Besuchern eine Vielfalt an Eindrücken: Neben kulinarischen Leckerbissen aus der philippinischen, türkischen und deutschen Küche gab es wunderschöne Tanzdarbietungen und Musik. So präsentierten sich die türkisch-islamischen sowie philippinischen Teilnehmer in prächtiger Kleidung. Und von deutscher Seite aus zeigten die Tänzbärchen sowie -mäuse der Karnevalisten von Blau-Weiß Neye ihre Choreografien.

In jedem Fall hatte die internationale Gemeinde und die Besucher bei bestem Wetter ihren Spaß. "Unser viertes Fest der Begegnung ist einfach wieder Klasse", so Andreas Metzger vom Bürgerverein Düsterohl. Auch Muammer Zurnaci als Vorsitzender der türkisch-islamischen Gemeinde ist voll des Lobes:"Wir sind hier auf einem zentralen Platz zusammen und können uns hier alle besser kennen lernen - egal welche Nationalität". Und Theodoro Angulo von der PGCO freut sich ebenso über den schönen Zusammenhalt und außerdem über die Gäste aus den Philippinen, die zum Fest nach Wipperfürth gekommen sind.