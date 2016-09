Nachwuchs schmiedet

Die Nacht der Schmiedefeuer lockte zahlreiche Besucher an gleich drei bekannte Schmiedehämmer. Neben dem Stellershammer im Leppetal, nahmen der Freudenthaler Sensenhammer in Leverkusen-Schlebusch und der Oelchenshammer des LVR-Industriemuseums Kraftwerk Ermen & Engels in Engelskirchen teil. »

Die Rösrather Liv und Nils Osmers nahmen mit Begeisterung am Schmiedeworkshop für Kinder am historischen Oelchenshammer teil.

aem. Engelskirchen. Die Nacht der Schmiedefeuer lockte zahlreiche Besucher an gleich drei bekannte Schmiedehämmer. Neben dem Stellershammer im Leppetal, nahmen der Freudenthaler Sensenhammer in Leverkusen-Schlebusch und der Oelchenshammer des LVR-Industriemuseums Kraftwerk Ermen & Engels in Engelskirchen teil. Zum 200-jährigen Jubiläum am Oelchenshammer gab es hier einige Besonderheiten. Schon vormittags gab es für Kinder von acht bis 13 Jahren einen Schmiedeworkshop.

Mit Lederschürzen ausgestattet, lernten sie den Umgang mit Hammer und Amboss. Die achtjährige Liv Osmers und ihr dreizehnjähriger Bruder Nils waren extra von ihrer Mama Nicola aus Rösrath gebracht worden um am Workshop teilzunehmen. Die beiden schmiedeten Nägel, Brechstangen, ein Herz und einen Kleiderbügel. "Wir haben jeder einen Nagel gemacht und den haben wir dann vergoldet", erzählte Liv. Dank des Bergischen Naturmobils und der Biologischen Station Oberberg, vertreten durch Manuela Thomas, hatten Kinder die Möglichkeit Insektenlarven durch Mikroskope zu entdecken. Mit Lampen und Detektoren ging es dann noch auf Fledermaussuche.

Mit Einbruch der Dämmerung, entstand eine besondere Atmosphäre. Schon vorher hatten die Besucher den Schmieden bei der Bearbeitung des Stahls zugesehen und erkannt, wie schwer diese Arbeit ist. In der Dunkelheit sah man nun die Funken sprühen und die Eisen bei der Bearbeitung glühen. Krönender Abschluss war die Feuershow von Tobias Grün, der auch als Stelzenmann kleine Zaubereien vorführte und Michael Held von "Chapeau Bas".