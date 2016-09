Spende für Lichtbrücke und Bampangi ya mono

Oberberg. Vor mittlerweile drei Jahren beteiligte sich die Junge Union (JU) an der 72-Stunden-Aktion des BDKJ (Bund der Katholischen Jugend). Ziel war es, binnen 72 Stunden ein soziales Projekt auf die Beine zu stellen beziehungsweise ein soziales Projekt zu unterstützen. Die JU erstelle ein internationales Kochbuch und kochte vor Ort Gerichte nach den Rezepten von Oberbergern mit Migrationshintergrund. "Das Essen ist natürlich längst verkauft, doch die Kochbücher haben wir auf Parteiveranstaltungen immer noch gerne verkauft, aber jetzt sind alle weg," sagte der damalige JU-Kreisvorsitzende und heutige stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Thomas Jüngst.

Der Erlös in Höhe von 300 Euro geht je zur Hälfte an die in Bangladesch tätige Lichtbrücke aus Engelskirchen sowie an die Stiftung "Bampangi ya mono" des Ehepaares Otte aus Wipperfürth, die vielfältige Projekte im Kongo unterstützt. "Uns als jungen Christdemokraten ist das C in unserem Parteinamen sehr wichtig, weshalb es uns sehr freut, dass wir zwei oberbergische Hilfsorganisationen unterstützen können, die ihre Arbeit klar am christlichen Menschenbild ausrichten", erklärte JU-Kreisvorsitzender Moritz Müller.

So traf es sich für die JU gut, dass der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller im Oberbergischen zu Gast war und sowohl das Ehepaar Mathilde von Lüninck Knipp und Friedel Knipp von der Lichtbrücke sowie die Eheleute Ursula und Dr. Berndt Otte von Bampangi ya mono der Rede des CSU-Politikers lauschten. Perfekt für die Übergabe der Spendenschecks.