Brillante Werke der Kinderkunstwerkstatt

Sieben Mal- und Zeichentechniken erlernten die Kinder und präsentierten anschließend die in der Kunstwerkstatt entstandenen Bilder.

Drabenderhöhe. Zwei Tage lang durften zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren im Rahmen des Ferienspaßes der Stadt Wiehl der Künstlerin Ursula Groten auf die Finger gucken und unter ihrer Anleitung sieben unterschiedliche Mal- und Zeichentechniken erlernen. Zu Beginn des Workshops wurde nach der theoretischen Einführung mit Acrylfarbe begonnen. Auf Leinwand entstanden fantastische Blumen und unterschiedlichste Tiermotive. Mit Ölkreide verzauberten die Jungen und Mädchen anschließend ihre farbigen Papiervorlagen in fantastische Landschaften. Der Übergang zum Arbeiten mit Ölpastellfarben fiel der jungen Künstlergruppe nach der Stärkung beim gemeinsamen Genuss von Pasta sehr leicht. Zum Abschluss des ersten Werkstatttages ging es mit großer Freude an das experimentelle Malen. Hierbei wurden Brokatstoffe, Netze, kleine Schwämme und andere Materialien mit Farbe bestrichen und auf den buntbemalten Untergrund aufgedruckt.

Am zweiten Schaffenstag ging es mit Pastellkreide auf Pappkarton weiter. Es wurden Portraits bedeutender Personen gemalt, die durch das anschließende Aufkleben unterschiedlicher Materialien weiter an Persönlichkeit gewinnen konnten. Nach so viel Farbe griffen die Künstler zu schwarzer und weißer Kreide. Die Kinder erkannten schon bald, dass Schwarz-Weißmalerei sehr ausdrucksstark wirken kann. Mit dem absoluten Lieblingsprojekt der Kinder, dem Malen des eigenen Lieblingstieres mit kostbarer Pastellkreide, wurde die Kunstwerkstatt fortgeführt. Zum Abschluss wurden persönliche Namensschilder und Plakate künstlerisch umgesetzt.

Höhepunkt des Tages war die Vernissage, zu der die Kinder ihre Familien und Freunde eingeladen hatten. Die unterschiedlichen Maltechniken wurden von den Mädchen und Jungen vorgestellt und erläutert. Die begeisterten Gäste ließen sich außerdem mit kleinen Köstlichkeiten verwöhnen. Jugendheimleiterin Martina Kalkum war nicht nur von den entstandenen Kunstwerken begeistert. Es zeigte sich wieder, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt und mit großer Freude gemeinsam arbeiten und Spaß haben können. Im November findet das generationsübergreifende Projekt "Engelwerkstatt" statt. Weitere Informationen gibt es im Jugendheim Drabenderhöhe (0 22 62/12 49).