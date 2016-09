Highland Games mit Neustädtern

Susanne und Miachel Enders (v.l.) waren zu Gast bei den Highland Games in Inveraray.

Bergneustadt. Traditionell nahmen Michael und Susanne Enders von der Clan Campbell Society aus Bergneustadt an den World Caber Championchip (Highland Games) in Inveraray teil. Die Bergneustädter hatten zwei große Zelte aufgebaut, die den ganzen Tag sehr gut besucht waren. Neben Getränken wurden auch viele Informationen über Bergneustadt in Form von Broschüren weitergegeben. Neben über 250 Besuchern aus Deutschland waren vier deutsche Clans dort.

Beeindruckend war der große Einmarsch vom Town Center aus zum Gelände des Schlosses. Eine besondere Ehre war es für Michael und Susanne Enders, dass sie direkt an der Seite der Herzogfamilie und der Lords einmarschieren durften. Die beiden Bergneustädter unterhalten seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis zur Herzogfamilie. Ein Higlight war die Übergabe des Geschenks an die Herzogfamilie. Der Bergneustädter Siegfried Thurau hatte ein hölzernen Schwibbogen von Inveraray Castle angefertigt. Das Modell soll der Öffentlichkeit im Castle zugänglich gemacht werden.

Für die deutschen Besucher wurde eine deutschsprachige Führung durch das Castle organisiert. Das Castle ist seit Jahrhunderten Familiensitz der Campbells . Im Anschluss waren die Bergneustädter bei den Highlandgames am Lochearnhead. Die Games richten die Clans Mac Laren und Mac Gregor aus. Empfangen wurden Susanne und Michael Enders von Chief Donald Mac Laren und Sir Malcom Mac Gregor empfangen.