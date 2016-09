22 Teams kickten für Kinder

wr. Lindlar. Bereits zum 16. Mal wurde der Dukat-Cup in Lindlar ausgetragen. Bei dem Benefiz-Fußballturnier kickten 22 Mannschaften den ganzen Tag über für den guten Zweck. Auch dieses Mal traten Hobby- und Betriebsmannschaften aus der Region an, um bei einem fairen und spannenden Turnier auf dem Kunstrasenplatz des SV Eintracht Hohkeppel in Lindlar-Köttingen die beste Mannschaft zu ermitteln. Neu war, dass seit diesem Jahr für den Förderverein für Kinder und Jugendliche in Lindlar gespielt wird. Der Förderverein hat sich zur Aufgabe gemacht, förderungswürdige Projekte und Aktionen von und für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet zu unterstützen. Hierzu gehören beispielsweise die Anschaffung von Kinderspielgeräten in Kindergärten oder Freizeitstätten, Organisation von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, finanzielle Unterstützung von unschuldig in Not geratene Familien und deren Kinder.

Außergewöhnlich war, dass der Nachwuchs vieler Familien nicht nur als Besucher dabei war, sondern in den Mannschaften mitspielen durfte. Bei sommerlichen Temperaturen spielten auf einem sehr belebten Sportplatz nicht nur geschlechtergemischte Mannschaften, sondern auch Jung und Alt miteinander. So wurde das torreiche "Fußballfestival" zum Spaß für die ganze Familie - auf und neben dem Platz. Den dritten Platz des Fußball-Turniers sicherte sich die Mannschaft "Kosmos Boys", die zum ersten Mal michtmachte und sofort den Sprung aufs Treppchen schaffte.

Im Finale standen sich "Zwiespalt Burg/Holz" und das "P3 Dream Team" gegenüber. Nach mehrmaliger Teilnahme und zweimal Platz 2 schafften "Zwiespalt Burg/Holz" nun in diesem Jahr zum ersten Mal den Sieg. Wie jedes Jahr wurde auch der Sieger der Bierbörse gekürt. Mit genau 1.000 Bons erreichte die Mannschaft "Los Promillos" den ersten Platz. Mit deutlichem Abstand - 715 Bons - sicherte sich die Mannschaft "BGS Monor" den zweiten Platz. Am Ende des Tages konnten alle Teilnehmer und Besucher auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken, bei dem sie nicht nur freundschaftliche und faire Spiele bestritten, sondern auch zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen und so aktiv alle Kinder und Jugendlichen in Lindlar unterstützten. Weitere Informationen zum Dukat-Cup sind im Internet abrufbar unter www.dukatcup.de, Informationen zum Förderverein für Kinder und Jugendliche in Lindlar unter www.kiju-lindlar.de.