Exkursion nach Madrid

Marienheide. Der Geographie-Leistungskurs der Jahrgangsstufe zwölf der Gesamtschule Marienheide war mit Kurslehrer Stefan Kayser fünf Tage in Madrid und Umgebung unterwegs. Vom "Basislager" im Zentrum der Hauptstadt konnten sowohl die Sehenswürdigkeiten als auch die nahe liegenden weiteren Tagesziele bestens erreicht werden. Den Anfang machte ein mit Kurzinfos angereicherter Rundgang durch das historische Zentrum. Es wurden Häuserfassaden und Plätze begutachtet, Baustile erraten oder auch mediterrane Gewächse am Wegesrand bestimmt. Neben Plaza Mayor und dem königlichen Palacio Real durfte auch eine Visite des Cervantes-Denkmales am Plaza de Espana nicht fehlen, wo auch die ersten Olivenbäume gesichtet wurden. Am späteren Nachmittag fuhr eine Gruppe ins legendäre Bernabéu-Stadion von Real Madrid, eine zweite Gruppe nahm den "Central Park" Madrids unter die Lupe - den herrlichen Parque del Retiro.

Der zweite Exkursionstag startete mit einer halbstündigen Zugfahrt ins knapp 70 Kilometer südlich gelegene Toledo. Die viel ältere Stadt liegt, typisch für eine Alcazár-Festungsstadt aus maurischer Zeit, auf einer felsigen Anhöhe und wird malerisch vom Tajo umflossen. Dort erwartete die Reisegruppe ein Gewirr aus zum Teil engsten Gassen, kleinen Plätzen, alten Gebäuden und zahlreichen kirchlichen Einrichtungen muslimischer, jüdischer und christlicher Herkunft.

Der dritte Tag führte schließlich aus Madrid hinaus in die Natur der etwa 50 Kilometer nördlich liegenden Sierra de Guadarrama. Dieser Gebirgszug des Kastillischen Scheidegebirges erreicht Höhen über 2.000 Meter. Nach langer Strecke durch Steineichenwälder bewältigt eine alte Schmalspur-Bergbahn den letzten Anstieg bis auf etwa 1.800 Meter. Vom Navacerrada Pass, dem Ausgangspunkt der Höhenwanderung, ging es gut 12 Kilometer und einige Höhenmeter in einer Schleife um die sieben markanten Granitspitzen des Höhenrückens - die "Siete Picos". Atemberaubende Blicke von 2.138 Meter in die nördliche und südliche Meseta - die spanische Hochebene - und ausgedehnte Kiefernwäldernwaren dort zu sehen.

Der letzte Tag stand abschließend zur freien Verfügung bevor dann die Rückreise anstand.