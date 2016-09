Spannende Tennis-Spiele

Insgesamt war es das zwölfte Turnier, das der Tennisverein FTC-Lichtenberg austrug. Im Gedenken an den im November 2013 verstorbenen Matthias Brauweiler, der den FTC-Lichtenberg gründete und viele Jahre im Vorstand aktiv war, wurden die Lichtenberg Open in Matthias-Brauweiler-Gedächtnis-Cup umbenannt. »

Von Karin Rechenberger

Morsbach. Insgesamt war es das zwölfte Turnier, das der Tennisverein FTC-Lichtenberg austrug. Im Gedenken an den im November 2013 verstorbenen Matthias Brauweiler, der den FTC-Lichtenberg gründete und viele Jahre im Vorstand aktiv war, wurden die Lichtenberg Open in Matthias-Brauweiler-Gedächtnis-Cup umbenannt. Die mittlerweile dritte Auflage des Cups wurde im Rahmen des alljährlichen Sommerfestes gebührend gefeiert. Wie in den Jahren zuvor, gab es ein Herren-Doppelturnier, an dem sich die Mannschaften einiger befreundeter Vereine beteiligten. "Mit zwölf Doppel-Paarungen der Herren 40 ist das Turnier so gut besetzt wie nie zuvor", freute sich Sportwart Christoph Cieslik. Zahlreiche Zuschauer genossen bei durchwachsenem Wetter an beiden Tagen äußerst spannende Begegnungen. Zum abschluss wurden die sieger geehrt: Im Finale standen sich Juppi Steinfort/Thomas Disselmeyer und Uwe Schumacher/Armin Ruthardt gegenüber. Mit einem eindeutigen 6:2 6:2 wurde das Doppel Steinfort/Disselmeyer Turniersieger und durfte sich über den Wanderpokal freuen. Das Spiel um den dritten Platz gewann das Doppel Dieter Buschbeck/Klaus Glock mit 6:3 6:4 gegen Klaus Jaekel/Oliver Gieselking.