Stimmungsvolle Stunden

wr. Lindlar. Die Scheeler Dorfgemeinschaft rund um die Mitglieder des Bürgervereins steckte bereits seit zwei Wochen in den Vorbereitungen für das alljährliche Dorffest. Der Dorfpark verwandelte sich bis zum Wochenende in ein Festgelände mit Tanz- und Showbühnen, Spielbuden, Cocktailbar und vielfältigem Speise- und Getränkeangebot. "Super-Service zahlt sich aus" bemerkt Marcel Fischer, aus dem Vorstand des BV," 400 Sitzplätze, davon die Hälfte überdacht, professioneller und freundlicher Tischservice für unsere Gäste, wo gibt es das sonst". Beim Treff in Scheel begegneten sich wieder Groß und Klein, um stimmungsvoll ein paar schöne Stunden miteinander zu verbringen. "Wir haben treue Gäste aus allen Altersgruppen, die immer wieder kommen. Aber ganz wichtig für uns ist auch, Neubürgern die Gelegenheit zu geben Bekanntschaften zu schließen und sich integrieren zu können", betont der neue Vorsitzende des Bürgervereins Dietmar Klein. Das Festwochenende begann am Samstagnachmittag. Während sich die jüngeren Besucher an den Spielbuden, der Hüpfburg, dem Karussell und der neu etablierten Kinder-Rallye erfreuten, konnten sich die Erwachsenen auf das Abendprogramm freuen. Das Scheeler Dorffest ist traditionell eine Party für die ganze Familie. Hiernach wurde, von den zumeist jugendlichen Gästen, bis tief in die Nacht gefeiert, was nicht nur dem karibischen Flair der Cocktailbar zu verdanken war.

Nach der sehr gut besuchten Messe am Sonntag unterhielt der Musikverein Frielingsdorf die zahlreichen Gäste während des Frühschoppens. Der Bürgermeister Dr. Georg Ludwig stellte sich an den Grill um den Bürgerverein zu unterstützen. Er hat einige Jahre in Scheel gewohnt und hier das Holzkohle-Grillen von der Pike auf gelernt. Das Rote Kreuz betrieb diese Jahr die "Pik-Ass-Bude" für ihre Flüchtlingshilfe. Besucher konnten Geld auf eine Spielkarte setzen. Ein Zufallsgenerator zeigte an, ob die Spielkarte gewonnen hatte. Bei einem Gewinn entschied dann wiederum ein Los über den Preis. Und solche Preise gab es noch nie: Cabrio-Fahrten, zwei Fahrten im Heißluftballon, ein Rundflug über das Bergische Land, dutzende kleine Spenden - vom Kugelschreiber bis zur Küchenmaschine und der Hauptpreis war eine viertägige Kreuzfahrt für zwei Personen von Kiel über Göteborg und Kopenhagen, die Katharina Hagen gewann. Anschließend folgte ein buntes Programm mit Galgenkegeln , Dosenwerfen und das Eiscafé öffnete ebenfalls seine Pforten.

Nach Kaffee und Kuchen ging es sportlich und traditionell weiter. Der neue Scheeler Hahnenkönig wurde ermittelt Nach 97 Schwertschlägen gab der Stoffhahn auf und Sven Leske stand als Hahnenkönig 2016 fest. Vergessen werden die Besucher des diesjährigen Treffs in Scheel auch die Playback-Show nicht. Bunte Akteure, schöne Kostüme und fetzige Musik waren auf der Bühne zu bestaunen. Der Bürgerverein kann auf ein perfekt organisiertes Festwochenende mit vielen zufriedenen Gästen auch von außerhalb zurückblicken .