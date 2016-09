Essbare Blüten: Köstlich und bunt

son. Oberberg. Blühende Stauden und Sommerblumen lassen in diesen Wochen das Herz eines jeden Hobbygärtners höher schlagen. Doch die bunte Blütenpracht ist nicht nur eine Freude für die Augen - auch in kulinarischer Hinsicht haben die zarten Blätter durchaus ihren Reiz. Nicht umsonst sind essbare Blüten in den vergangenen Jahren immer populärer geworden und bereichern mittlerweile auch die Gerichte auf den Speisekarten zahlreicher Restaurants. Ob als Salat, auf dem Kuchen oder als erfrischendes Sommergetränk - die Kreativität kennt beim Kochen mit essbaren Blüten kaum Grenzen und darüber hinaus wird jede Mahlzeit zu einem echten Hingucker.

Einige Grundregeln gilt es dabei jedoch zu beachten, wie die "Kräuterfrau" Marianne Frielingsdorf aus Lindlar erklärt: "Ganz wichtig ist es, dass man nur die Blüten isst, bei denen man sicher weiß, um welche Sorte es sich handelt."

Denn vor allem bei den Wildpflanzen gibt es durchaus noch einige giftige Sorten. Im Zweifelsfall also lieber verzichten, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Außerdem dürfen die Blüten vor dem Verzehr nicht gewaschen werden, doch auch hier hat die Expertin einen Tipp: "Am besten sollte man die Blüten einige Zeit vorher sammeln, in ein Gefäß mit einem Deckel geben und in den Kühlschrank stellen. Eventuell vorhandene Insekten sammeln sich am Deckel und können so entfernt werden." Bei der Zubereitung wird dann der Blütenboden abgeschnitten, die Staubgefäße werden herausgenommen und nur die zarten Blütenblätter werden verwendet.

So eignen sich beispielsweise die Blüten von Phlox, Ringelblume, Nachtkerze, Lavendel, Fuchsie, Sonnenblumen oder Stockrosen als Zutat für einen bunten Salat oder zu frischem Obst. Und auch die Taglilie, deren Geschmack dem von Zuckerschoten ähnlich ist oder die leicht herbe Dahlie, verleihen einem grünen Salat ein unvergleichliches Aroma.

Außerdem gibt es ebenfalls unter den Wildpflanzen verschiedene essbare Blütenblätter, wie die des Wiesenbärenklaues, der kleinen Bibernelle oder des Ackersenfes. Und auch die Blüten der meisten Kräuterpflanzen sind eine Delikatesse, wie Borretsch, Rucola oder Oregano.

Marianne Frielingsdorf bietet einmal im Jahr ein Seminar im Lindlarer Freilichtmuseum zu dem Thema an und hat zahlreiche Rezepte mit essbaren Blüten entwickelt und ausprobiert. Von Lavendelbowle und gefüllten Zucchiniblüten bis hin zu Ringelblumenmuffins - die Kräuterexpertin ist begeistert von den Möglichkeiten, die das Kochen mit essbaren Blüten liefert. Und auch in gesundheitlicher Hinsicht dürfen durchaus mehr Blüten den Weg auf die Speisekarten der Restaurants und in die heimischen Küchen finden, liefern sie doch mit ihren sekundären Pflanzenstoffen wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente.