580 Sozialführerscheine von Weitblick verliehen

Oberberg. Mit dem Sozialführerschein gibt die Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises jungen Menschen Einblick in soziale Berufe und sensibilisiert sie gleichzeitig für das Thema Ehrenamt. Die Weitblick-Standortlotsinnen und Standortlotsen führen das Projekt in den Kommunen durch und bringen Schüler und karitative Einrichtungen zusammen. "Die Neunt- und Zehntklässler engagieren sich vier Wochen lang freiwillig an jeweils einem Nachmittag pro Woche", erklärte Sylvia Asmussen, Leiterin der Ehrenamtsinitiative Weitblick. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Schüler absolvieren beispielsweise Schnuppernachmittage in Seniorenheimen, Kindertagesstätten oder Behindertenwerkstätten und lernen dabei das Lebensumfeld anderer Menschen kennen. "Der Sozialführerschein eröffnet außerdem die Chance, mehr über ein Berufsfeld zu erfahren. Während des Projekts können Schülerinnen und Schüler feststellen, ob sie später einmal einen sozialen Beruf ausüben möchten oder nicht", so Kreisdirektor Klaus Grootens nach Sozialführerschein-Verleihungen im Kreisgebiet.

In Bergneustadt, Engelskirchen, Radevormwald und Wiehl wurden insgesamt 106 Sozialführerscheine verliehen. Die Bürgermeister der Kommunen begleiteten die Feierstunden und gratulierten den jungen Ehrenamtlern. 49 frischgebackene Sozialführerschein-Besitzern von der Städtischen Realschule und der Gemeinschaftshauptschule konnten in Bergneustadt beglückwünscht werden. Ihren ehrenamtlichen Ritterschlag holten sich 31 Jugendliche des Dietrich-Bonhoeffer Gymnasiums Wiehl im Rittersaal der Volksbank Geschäftsstelle Wiehl ab. Eine zwölfköpfige Schülergruppe des Theodor-Heuss-Gymnasiums erhielt in Radevormwald ihre Ehrung. Im Engelskirchener Ratssaal wurde die bereits achte Sozialführerschein-Verleihung gefeiert. 14 Teilnehmer von der Gemeinschaftshauptschule Ründerroth nahmen ebenfalls ihre Urkunden entgegen. In den vergangenen Jahren wurden in Engelskirchen insgesamt 141 Auszeichnungen vergeben - kreisweit bereits 582. Die Nachfrage zur Projektteilnahme ist ungebrochen. "Wann sind wir eigentlich mit Weitblick dran?", hört Anja Langenbeck-Bruhn, stellvertretende Schulleiterin der Hauptschule Ründeroth, regelmäßig von interessierten Bewerbern.