Geld für die Kommunen

Oberberg. 217 Projekte in Nordrhein-Westfalen erhalten Geld aus dem Städtebauförderprogramm. Dafür investieren Land, Bund und die Europäische Union insgesamt fast 261 Millionen Euro. "Das Förderprogramm ist auch für den Oberbergischen Kreis eine wirksame Hilfe, um die Lebensqualität und das Zusammenleben zu verbessern", sagt die oberbergische Bundestagsabgeordnete Michaela Engelmeier. "Mit insgesamt 10.993.000 Euro werden damit sechs Projekte in Oberberg ermöglicht."

Folgende Projekte werden ermöglicht:

Nümbrecht: Umgestaltung des Dorf- und Kirchplatzes (1.107.00 Euro); Radevormwald: Sanierungsgebiet Innenstadt - City Offensive NRW 2015 (144.000 Euro), Reichshof: energetische Sanierung, barrierefreier Zugang und quartiersbezogene Funktionsverbesserung der Gesamtschule Eckenhagen (1.634.000 Euro), Waldbröl: Aufwertung des Marktplatzes, Umgestaltung Markthalle und Vorplatz, Unterstützung privater Maßnahmen zur Profilierung und Aufwertung des Gebiets (1.051.000 Euro), Wiehl: Umbau des Wiehler Gymnasiums zum Bildungs- und Kulturzentrum (5.156.000 Euro).

"Dabei bleibt es bei der kommunalfreundlichen Ausgestaltung der Bund-Länder-Hilfen in Nordrhein-Westfalen, denn jeder Bundes-Euro wird mit 1,40 Euro des Landes ergänzt. Die Kommunen müssen 60 Cent beisteuern. Das ist einzigartig in Deutschland: Nach dem üblichen Finanzierungsschlüssel müssten Bund, Land und Kommune jeweils einen gleich hohen Anteil aufbringen," so Engelmeier.