Wenn es in den Urlaub geht...

Oberberg. Niemand wünscht sich, von der Urlaubsreise nach Hause zu kommen und dort festzustellen, dass Einbrecher am Werk waren. "Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor und schützen Sie Ihr Zuhause", so die Polizei. Doch ist es kein Einzelfall, dass Kriminelle sich genau diese Zeit in den Sommerferien aussuchen und die längere Abwesenheit der Bewohner ausnutzen. Überfüllte Briefkästen, Reklame vor der Haustür, geschlossene Rollläden - all das zeigt möglichen Einbrechern, dass sie hier leichtes Spiel haben könnten.

Um die Risiken eines Einbruchs zu minimieren, haben sich folgende Tipps bewährt: Informieren Sie Personen Ihres Vertrauens über die geplante Urlaubsreise. Bitten Sie diese Personen, ihren Briefkasten zu leeren, die Reklame ins Haus zu holen und die Rollläden erst zur Nacht herunter zu lassen. Bestellen Sie die Tageszeitung für die Dauer der Urlaubsreise ab. Installieren Sie Zeitschaltuhren, die durch Licht oder eingeschaltetes Fernsehgerät Anwesenheit simulieren. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung so gut es möglich ist. Passen Sie in der Nachbarschaft gegenseitig aufeinander auf Melden Sie der Polizei verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Wohngegend. Nutzen Sie dazu jederzeit den kostenlosen Notruf 110.

Wie man Haus und Wohnung richtig richtig sichert, ist beim Kommissariat Vorbeugung (Tel. 0 22 61/8 19 98 85) zu erfahren.

Die Beratung ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.polizei-beratung.de.