Neues, altbekanntes Gesicht

Von Friederike Klein



Reichshof. Polizeikommissar, Gerhard Müller, ist seit Juli Bezirksbeamter im Bereich Eckenhagen. Er ist Nachfolger von Roland Fuchs, der Ende September in den Ruhestand verabschiedet wurde.

"Ich freue mich diesen Dienst anzutreten", sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung im Denklinger Rathaus. Auch sein Kollege und Bezirksbeamter für den Bereich Denklingen Ralf Marenbach ist froh, dass sie jetzt wieder zu zweit unterwegs sind. Denn für einen sei der Gemeindebereich Reichshof zu groß, sind sich Marenbach, Ordnungsamtsleiter Gerhard Dittich und Bürgermeister Rüdiger Gennies einig. Und, der Neue ist ein Altbekannter. Seit 17 Jahren gehört er der Polizeiwache Waldbröl an. "Seit April 2015 nimmt Gerhard Müller schon Aufgaben des Bezirks- und Schwerpunktdienstes innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiwache Waldbröl wahr", erzählte Polizeidirektor Ralf Schmidt. Im Polizeidienst ist Müller seit 1977. In Selm-Bork absolvierte er seine Ausbildung, und war danach für eineinhalb Jahre im Objektschutzdienst auf dem Flughafen Köln-Bonn tätig.17 Jahre Streifendienst bei der Kölner Polizei schlossen sich an, bevor er in den Oberbergischen Kreis kam. Im Wach- und Wechseldienst war er oft als Kradfahrer unterwegs. Dabei entwickelte er "eine gewisse Leidenschaft für Zweiradkontrollen", schmunzelte Schmidt. Da dürfen sich jetzt die Reichshofer Fahrer und Halter von unzulässig veränderten und motorisierten Zweirädern warm anziehen. In den kommenden Jahren ist der 56jährige voll und ganz für die Eckenhäner da. Vor Ort ist er Ansprechpartner mit großem Erfahrungsschatz, Vertrauensperson für Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine und die Kommune, und damit ein wichtiges "Bindeglied zwischen Bürgern und der Polizei". Zu seinem Aufgabenfeld gehören zum Beispiel Opfernachsorge bei Einbruchsgeschädigten, Einsätze, Verkehrserziehung und leistet anderen Behörden Amtshilfe. Ebenso gehören regelmäßige Sprechstunden dazu. Er sei "ein Polizist mit Leib und Seele", stellte Schmidt fest. "Viel Erfolg im Bezirk", wünschte Bürgermeister Gennies, der genauso wie Ordnungsamtsleiter Dittich froh und dankbar ist, dass die vakante Stelle wieder besetzt ist.



Erreichbarkeit und Sprechstunden:

Bezirk Denklingen südlich der A4, Ralf Marenbach dienstags von 10 bis 11 Uhr und donnerstags von 18 bis 19 Uhr im Rathaus Denklingen, Telefon 0173/8503918. Bezirk Eckenhagen nördlich der A4, Gerhard Müller dienstags von 18 bis 19 Uhr und donnerstags 10 bis 11 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Barbarossastraße 5, Telefon 0173/8503929.