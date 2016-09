Musik zum Abheben beim Rathaus Open Air

Nach einer regnerischen Woche kehrte pünktlich zum 15. Bergneustädter Rathaus Open Air die Sonne ins Oberbergische zurück. Bei Temperaturen um 26 Grad füllte sich am Samstag der Rathausplatz im Nu. Laut den Veranstaltern waren rund 3.500 Besucher in die Innenstadt gekommen, um bei der traditionellen Musikveranstaltung der Stadt, powered by Sparkasse & AggerEnergie, dabei zu sein. »

DJ Roland Reh führte auch als Moderator durch den Abend. Die vor 50 Jahren gegründete, regionale Band "Slyboots" mit den Sängern Sinah Meier und Manuel Chamorro, gaben richtig Gas auf der Bühne und zeigten was musikalisch machbar ist. Mit einer Mischung aus Soul, Funk, Pop und Rock sorgte wenig später die elfköpfige Formation "pit hupperten & die allerwertesten" für ein tolles Musikprogramm. Hin und wieder merkte man, dass die Bergneustädter sich anfangs ein wenig zurückhaltend geben, aber wenn ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie auch nicht mehr zu halten.

Das zeigte sich mit dem Auftritt der "Astrolauten". Eine super Bühnentechnik und raketenstarke Ausstattung, mitreißende Performance im kosmischen Outfit und tolle Stimmen ließen den Rathausplatz aufleben. Die Besucher vor der Bühnenabsperrung waren wie energetisch aufgeladen. Bei Kulthits wie "Jump" von Van Halen oder "99 Luftballons" von Nena war der Bann dann endgültig gebrochen. Zugabenrufe feuerten die "Astrolauten" an, doch mit dem letzten Song "An Tagen wie diesen..." endete die musikalische Freiluftveranstaltung nicht wie vorgesehen um 0.30 Uhr sondern mit den Abschiedsworten von Roland Reh um 1.11 Uhr. Allerdings hielten es einige noch länger auf dem Rathausplatz aus, denn neben dem Musikerleben, ist das Zusammentreffen mit Freunden und Bekannten sowie der Gesprächsaustausch für viele ein weiteres Kriterium für einen gelungen Abend.