33 Pilger in Krakau

ls. Marienheide. 33 Jugendliche und Betreuer aus der Pfarrgemeinde St. Mariä Heimsuchung in Marienheide machten sich im Juli mit Pater Ronald Dhason auf den Weg nach Polen und erlebten tolle zwei Wochen. Die erste Woche stand unter dem Motto "Tage der Begegnung". So wurden die Pilger in der kleinen Gemeinde Naprawa etwa 60 Kilometer südlich von Krakau in Gastfamilien untergebracht. Nach 18 Stunden Fahrt wurden die Marienheider mit einer herzlichen Gastfreundschaft empfangen. Bei den gemeinsamen Ausflügen in den ersten Tagen entstanden laut Organisatorin Sandra Machinek viele Freundschaften.

Der örtliche Pfarrer von Naprawa, Jan Fryzciewicz, kennt das Oberbergische Land von seinen Sommerurlauben in Wipperfürth. Er war selbst mit einer polnischen Gruppe auf dem Weltjugendtag 2005 in Deutschland und war begeistert, sein Heimatland Polen den deutschen Gästen aus Marienheide zu zeigen. In der zweiten Woche von ging es dann von Naprawa nach Krakau . Eine Woche stürzte sich die Reisegruppe in die große Menge der Jugendlichen aus aller Welt.

Es wurden hunderte Fotos mit allen Nationen gemacht, Flaggen und Armbänder ausgetauscht. Auf den großen Feldern konnten die Pilger den heiligen Messen und dem Kreuzweg folgen. Es fanden Katechesen statt, in denen die anwesenden Bischöfe sich auch kritischen Fragen der Jugendlichen gestellt haben. Höhepunkt des Weltjugendtages war für die Jugendlichen die Abschlussmesse mit Papst Franziskus auf dem "Campus Misericordiae", an denen mehr als 1,7 Millionen Jugendliche teilgenommen haben.