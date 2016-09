Minister Müller: gute Arbeit der Lichtbrücke

Engelskirchen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, war zu Gast bei der Lichtbrücke. 50 Gäste waren der Einladung zum spontanen Treffen mit dem Minister im "Haus Lichtbrücke" in Loope gefolgt, auch die Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Flosbach (CDU) und Michaela Engelmeier (SPD), der Kreisvorsitzender der CDU, Dr. Carsten Brodesser, und die Engelskirchens Vize-Bürgermeisterin Dawn Stiefelhagen. Seit 1995 arbeitet die Lichtbrücke mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Der Bundesminister ließ sich nun von der Projektarbeit berichten.

Vermittelt wurde der Besuch des Ministers vom Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Flosbach. Bereits seit der Gründung der Lichtbrücke im Jahr 1983 begleitet und unterstützt Flosbach die Arbeit der Lichtbrücke. "Die Lichtbrücke ist die Hilfsorganisation im Oberberg überhaupt", sagte er in seiner Begrüßungsrede. Stefan Herr, Mitarbeiter der Lichtbrücke, informierte in einem Bildervortrag über die Projekte der Lichtbrücke in Bangladesch und die Aktionen der Lichtbrücke in Deutschland.

Alleine im vergangenen Jahr ermöglichte die Lichtbrücke 4.174 Kindern den Vorschulbesuch, 1.318 Jugendliche erlernten eine berufliche Ausbildung, rund 16.000 Familien erhielten einen Kleinkredit, 26.100 kranke Menschen wurden ärztlich betreut, 311 Augenoperationen wurden durchgeführt und 1.750 Wasserfilter für arsenfreies Trinkwasser verteilt. "Viele Projekte sind nur durch die intensive und engagierte Kooperation der Lichtbrücke mit dem BMZ möglich", sagte Stefan Herr und bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Minister Müller ist vom großen Engagement der Lichtbrücke beeindruckt. "Die Lichtbrücke ist ein Vorzeigeprojekt in der Zusammenarbeit von privaten und staatlichen Institutionen", so der Minister und dankte den vielen Helfern für ihren großen Einsatz. "Wenn ich hier in die Runde schaue, sehe ich lauter frohe Gesichter. Es macht Spaß zu helfen. Wer hilft, der bekommt auch etwas zurück." Müller wies auf die große Bedeutung des fairen Handels hin. "Wenn wir bereit sind, für eine Jeans oder ein T-Shirt auch nur einen Euro mehr zu zahlen, hilft das den Familien." Dem Dank von Mathilde von Lüninck Knipp für den Besuch folgte ein von Friedel Knipp geschriebenes Lied über die Armut in Bangladesch.