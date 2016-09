Neuer König von Kreuzberg ist Stefan Schwarz

Das Schützen- und Volksfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg zeigte sich auch in diesem Jahr mit einem schönen Festprogramm. Neben den feinen Show- und Musikeinlagen im Festzelt und einer bunten Kirmes bei schönstem Sommerwetter freuen sich die Kreuzberger vor allem über ihre neuen Majestäten. »

sd. Wipperfürth-Kreuzberg. Das Schützen- und Volksfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg zeigte sich auch in diesem Jahr mit einem schönen Festprogramm. Neben den feinen Show- und Musikeinlagen im Festzelt und einer bunten Kirmes bei schönstem Sommerwetter freuen sich die Kreuzberger vor allem über ihre neuen Majestäten. So heißt der neue König von Kreuzberg Stefan Schwarz, der als Anwärter auf den Titel schließlich den entscheidenden Treffer landete und den Vogel von der Hochstange vor dem Festzelt holte. An seiner Seite freut sich natürlich auch seine Königin und Ehefrau Sabine.

Auch der neue Prinz, Christoph Selbach, ist voller Vorfreude auf die kommende Amtszeit, als er mit dem 174. Schuss den Vogel erlegen konnte. An seiner Seite wird sich mit ihm Klara Köser als Prinzessin im neuen Schützenjahr präsentieren. Der neue Schülerprinz von Kreuzberg heißt Louis Rothmann, der mit dem 125. Schuss den entscheidenden Treffer landen konnte. Und im Wettbewerb um den Titel des Kinderprinzen siegte Fynn Reiter mit insgesamt 25 Ringen.

Nach der feierlichen Krönung im Festzelt mitsamt dem großen Zapfenstreich, vorgetragen von den Musikern der heimischen Schützenkapelle sowie dem Tambour-Corps Blau-Weiß Hartegasse, feierten die Kreuzberger auf dem anschließenden Königsball noch bis in die Morgenstunden. Zuvor begeisterte die Festbesucher ganz traditionell der große Fackelzug sowie das imposante Feuerwerk hoch über dem Kirchdorf von Kreuzberg.