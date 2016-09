An die Tische - fertig - los!

Der Engelskirchener Verein "KULTURleben" hatte gemeinsam mit der Volksbank Oberberg, am letzten Ferienwochenende, zur Parkzeit auf den Festplatz hinter dem Rathaus eingeladen. Ab nachmittags strömten die Besucher auf den Platz, um bei freiem Eintritt einen tollen Nachmittag und Abend mit Livemusik zu erleben. »

aem. Engelskirchen. Der Engelskirchener Verein "KULTURleben" hatte gemeinsam mit der Volksbank Oberberg, am letzten Ferienwochenende, zur Parkzeit auf den Festplatz hinter dem Rathaus eingeladen. Ab nachmittags strömten die Besucher auf den Platz, um bei freiem Eintritt einen tollen Nachmittag und Abend mit Livemusik zu erleben. Wer wollte konnte Stuhl, Tisch, Sofa oder Strandkorb mitbringen und sich so wie zu Hause fühlen. Viele Besucher hatten sich im Vorfeld Biertischgarnituren reserviert, um außer dem Picknickkorb nichts mitbringen zu müssen. Denn das besondere an der Parkzeit ist unter anderem, dass niemand gezwungen wird, die Getränke und Speisen vor Ort zu kaufen. Im Gegenteil, alle waren aufgefordert auch ihre eigenen Speisen mitzubringen.

Die ehemaligen Keglerinnen "Golden Girls" aus Grünscheid, hatten gemeinsam mit ihren Männern allerlei Köstlichkeiten auf dem Tisch und wollten genau wie die "Looper von den Bergen", mit Freunden einen tollen Abend verbringen. Die "Lustigen Looper Waldgänger" hatten eine Retro-Eisbar mitgebracht, um ihre Getränke zu kühlen und um gemeinsam zu feiern. Auch EngelssArt hatte sich am weiß gedeckten Tisch, ganz in weiß gekleidet, ihr Markenzeichen für die Parkzeit, eingefunden, um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen.

Zahlreiche Familien mit Kind, Hund und Freunden, erlebten einen tollen Sommerabend mit schöner Livemusik. Jeannette Marchewka und Gittarist Norman Jonas eröffneten mit "Sing für mich, Baby" das Live-Programm auf der Open-Air-Bühne. Es folgte die Oldie-Band "Scions" aus Engelskirchen, die den Gästen mit ihren Songs so richtig einheizten und Stimmung machten. Anschließend folgten "The Hurricanes" und zeigten dem Publikum mit ihrer Spielfreude, was für eine musikalische Bandbreite "Trötenrock" haben kann.