Hochklassige Tennismatches

Engelskirchen. Die Herren 40-Mannschaft der Tennisabteilung des VfL Engelskirchen blickt mit dem Gruppensieg in der Gruppe B der 1. Verbandsliga auf eine erfolgreiche Saison zurück. Da von den vier Gruppensiegern der Liga nur zwei Teams aufsteigen, spielt die Mannschaft nun in der sogenannten Aufstiegsrunde um den Einzug in die Oberliga.

Los geht es für Tom Nijssen, Harald Rodewies, Uli Rodewies, Marc Heupel, Roland Hegering, Jörf Caspari, Stepahn Höck und Klaus-Peter Bleeser am Samstag, 27. August, mit einem Auswärtsspiel beim SV Refrath. Am Sonntag, 28. August, 11 Uhr, kommt es dann zum Saisonhöhepunkt, wenn der Gegner TC Schwarz-Weiß Neu-Bottenbroich mit den zwei ehemaligen Daviscupspielern Marc Kevin Göllner und Tomas Behrend auf der Anlage in Engelskirchen antritt. Das letzte Spiel der Aufstiegsrunde bestreitet das Team dann am Samstag, 3. September, 13 Uhr, ebenfalls in Engelskirchen, gegen den THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach. Die Mannschaft freut sich auf die Unterstützung vieler Zuschauer.