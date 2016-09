Jecke auch im Sommer aktiv

aem. Engelskirchen. Die Frage, was Karnevalisten im Sommer machen wird häufig gestellt. "Vieles muss organisiert, Genehmigungen müssen eingeholt und Zeitpläne ausgearbeitet werden", so Reinhold Müller, Sprecher der KG Närrische Oberberger. Um zahlreiche Punkte für die Session, das Juks-Turnier und die Wanderung zu besprechen, fuhr der Vorstand der KG gemeinsam nach Attendorn. Neben dem geschäftsführenden Vorstand nahm an der jährlichen Klausurtagung erstmals auch der erweiterte Vorstand teil. In diesem sitzen die Vertreter der einzelnen Gruppen des Vereins, wie Schlossgarde, Kinderkarneval, Juks, Elferrat, Prinzenführer, Tanzgruppe und Arbeitsausschuss. Gemeinsam wurden die notwendigen Entscheidungen getroffen und das Budget dazu verhandelt.

Bei rund 250 Kostümen und Uniformen gibt es immer etwas zu reparieren, zu erneuern oder neu anzuschaffen. Das gleiche gilt für den großen Bestand an Karnevalswagen, Arbeitsgeräten oder Dekorationen. Aber auch viele steuerliche und rechtliche Fragen sowie technische Auflagen waren Gegenstand der Tagung. Besprochen wurde außerdem, die zunehmende Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen und kurzfristige Mehrbelastungen aufzufangen. Aus diesem Grund soll eine "Task - Force" gebildet werden, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Großveranstaltungen und Züge kurzfristig als zusätzliche Helfer aktiviert werden kann.