Ein tolles Fest von Bürgern für Bürger

sr. Wiedenest/Pernze. Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Wilfried Holberg am Samstagnachmittag die sechste Auflage der Wiedenester Meile. "Alles, was man hier sieht, ist aus ehrenamtlicher Hand geschaffen", verkündete er und lobte Organisation und Umsetzung des alle zwei Jahre stattfindenden Festes der Werbegemeinschaft Wiedenest. Unmittelbar danach wurde der neue Bücherschrank auf dem Gelände des Einkaufszentrums eingeweiht. Ein Projekt, das aus einer Idee des Stadtteilnetzwerkes stammte und in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Schreiner Hans-Gerd Lohr, sowie der Familien Hielscher und Pohl entstanden war.

Auch zum Verkaufsstart von 200 Berliner Ballen, auch Wiedenester-Meile-Pflastersteine genannt, für einen guten Zweck, ließ sich Bürgermeister Holberg hinreißen. Versteckt darunter, drei mit Senf gefüllte Ballen, deren Finder und "Genießer" mit Preisen belohnt wurden. Bevor am Abend mit DJ Stefan Willmes auf dem Party-Tower bis spät in die Nacht beste Partystimmung für weit über tausend Besucher einkehrte, gab es am Samstag und Sonntag ein umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Parkplatz des Wiedenester Einkaufszentrums. Nach herrlichem Sonnenschein am Samstag ging es in einen wettermäßig durchwachsenen verkaufsoffenen Sonntag. Mit im Programm vor Ort die Feuerwehr und das THW, der Imkerverein Bergneustadt, die Rollende Waldschule des Hegering Lieberhausen, der Luftsportclub Dümpel mit einem viel genutzten, zweisitzigen Flugsimulator und viele andere Attraktionen wie Glücksräder, Tigerenten-Rodeo, Flohmarkt, Tombola, Hüpfburg und Riesenrutsche bis hin zum Singkreis Dörspetal und einem Open Air- Gottesdienst.