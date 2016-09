Einrad: Drei WM-Medaillen

Reichshof/Spanien. Im spanischen Donostia - San Sebastián fand die Einrad-WM (UNICON18) statt. Mit an den Start gingen Nelly Otte (Nümbrecht), Lalenia Hirte (Reichshof), Kim Höser (Wiehl) und Robin Gudenrath (Bergneustadt) vom Einradteam "All Stars - on(e) Wheel" vom TuS Reichshof. Drei Medaillen und mehrere hervorragende vierte Platzierungen bringen die oberbergischen Sportler aus dem Baskenland mit nach Hause nach Deutschland. Nelly Otte erzielte im Einradhochsprung in der Altersklasse weiblich 15-20 einen dritten Platz und sicherte sich damit die Finalteilnahme an der sie dann jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte.

Die beiden weiteren Podiumsplätze erkämpfte sich Lalenia Hirte in der Altersklasse weiblich 21+. Mit einer Saisonbestleistung erzielte sie Silber in der Disziplin Einradweitsprung und, mit einer Zeit die sie auch fürs Finale qualifizierte, Bronze im Speedtrial. Im Finalwettkampf, in dem die jeweils acht weltbesten Frauen und Männer antreten dürfen, belegte sie dann einen hervorragenden vierten Platz. Fünf weitere vierte Platzierungen wurden von Lalenia Hirte, in ihrer Altersklasse, in den Disziplinen Einrad-Hochsprung, Palettenhoch- und Palettenweitsprung, Trial, sowie Downhillgliding belegt. Eine beachtliche Leistung. Für Kim Höser handelte es sich in diesem Jahr um die erste WM-Teilnahme. Durch gute Vorbereitung und viel Training im Vorfeld schaffte sie es, beim Weitsprung ihre bisherige Wettkampfbestleistung um 20 Zentimeter zu überbieten und so verdient den vierten Platz in der weiblichen U15 zu belegen.

Die von den oberbergischen Einradfahrern so geliebten Muni (Mountainunicyling)-Disziplinen meisterten die Sportler souverän und mit vollem Risiko, konnten allerdings nicht mit den "bergerprobten" Nationen mithalten. Eine WM-Teilnahme ist rückblickend immer ein ganz besonderes Erlebnis - gegen Einradfahrer aus den verschiedensten Ländern der Erde anzutreten und im Vorfeld oder im Nachhinein mit ihnen Erfahrungen auszutauschen. Körperlich handelt es sich jedoch auch um eine sehr strapaziöse Zeit mit wenig Schlaf, unregelmäßigem Essen und kräftezehrenden Wettkämpfen in oft kürzester Abfolge. Für Nelly Otte die gesundheitlich geschwächt an den Start ging, bedeutet es leider eine Absage der meisten Disziplinen und letztendlich sogar die Heimreise. Insgesamt gesehen hat sich das kleine Team der Einradfahrer vom TuS Reichshof in ihrem zehnten Wettkampfjahr jedoch mal wieder als international erfolgreich behauptet.

Die nächste Weltmeisterschaft findet 2018 in Südkorea statt.