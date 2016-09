Förderung für Inklusion in Vereinen

Von Friederike Klein

Oberberg. "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es", zitierte Hagen Jobi, Vorsitzender des Kreissportbund Oberberg (KSB) Erich Kästner. Zum einen ist das zutreffend auf die Sonderausschüttung des Landesprogramms "1000 x 1000 - Anerkennung für den Sportverein 2016" von insgesamt 5.000 Euro, zum anderen und noch wichtigerer betrifft es die engagierte Arbeit im Bereich der Inklusion der fünf jetzt bedachten Mitgliedsvereine des KSB.

Mit je 1.000 Euro werden jetzt zusätzlich spezielle Projekte des sportlichen Miteinanders von Menschen mit und ohne Handicap dieser Sportvereine gefördert. Im Juni hatten schon 23 Vereine die Förderung aus dem Landesprogramm "1000 x 1000" erhalten. "Der Schwerpunkt Inklusion ist uns allen wichtig", betonte Jobi. Die fünf Vereine freuten sich riesig über diese Unterstützung und hatten sich auf dem Voltigierplatz des Oberasbacher Voltigier- und Reitvereins versammelt. Dort hatte gerade der "Integrative Voltigier-Ferienkurs" unter der Leitung von Anke Schumacher und Andrea Gutenberger stattgefunden. Die freuten sich sehr über den Scheck, den Anja Lepperhof, Geschäftsführerin des KSB, ihnen überreichte. Die Förderung kommt dem Aktionstag "Inklusion im Voltigierverein mit behinderten und nichtbehinderten Kindergartenkindern" zugute. Bei der Aggertaler Schützengilde sei bisher "nur eine Treppe" zum Schützenheim da, erzählten Jugendwart Joachim Tump und Claus Keller, stellvertretender Vorsitzender. Die wird nun barrierefrei umgestaltet, so dass zum Beispiel auch Kinder mit Handicap viel leichter an den nächsten Ferienspielen teilnehmen können. In der Abteilung Fußball des SV Linde trainiere seit einiger Zeit ein Mädchen mit Downsyndrom mit, erklärte SV-Berater Karl Egon Kremer. Der Verein habe alles daran gesetzt und auch durchgesetzt, dass "sie in der Meisterschaft mitspielen kann". Mit dieser Spende wird diese inklusive Fußballmannschaft nun unterstützt. Vom Judo-Club Mifune in Hückeswagen strahlten Trainer Jörg Musaeus und "Chef" Eddy Tscheschlog. Der "Inklusive Bogenschieß-Workshop" findet an zwei Tagen "mit Übernachtung und mit allen im Bildungshaus Kulturbeutel statt", so Musaeus. Die Ausbildung für zwei qualifizierte Schwimmausbilder zur Betreuung einer inklusiven Kinderschwimmgruppe könne mit der Finanzspritze finanziert werden, erzählten Susanne Fleckner und Enno Bohmfalk von der DRLG Hückeswagen.