"MINT macht's möglich"

Das Gründerpreisteam informierte sich über Wirtschaftsinformatik an der FHDW. Von links: Dr. Alexander Brändle, Lisa Genn, Daniel Maluszczak, Lukas Jagusch, Peter Tutt.

Kreis. Bereits zum dritten Mal ist es einem jungen Gründer-Team aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis gelungen, beim Deutschen Gründerpreis für Schüler eine Platzierung unter den Top-Ten zu erreichen.

Lisa Genn, Daniel Maluszczak und Lukas Jagusch vom Gymnasium Wermelskirchen konnten mit ihrem Geschäftskonzept die Jury überzeugen und sich gegen bundesweit 930 andere Konkurrenten durchsetzen.

Die Idee: ein intelligentes Heim 4.0, in dem durch Smartphone und vernetzte Geräte gesammelte Daten zu einer automatisierten Lebenserleichterung verarbeitet werden. Auf der Suche nach den technischen Umsetzungsmöglichkeiten besuchten die Abiturienten jetzt die Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach.

Dies macht das MINT-Netzwerk Rhein-Berg möglich, dem auch die FHDW angehört. "Ich freue mich, wenn junge Menschen eine so innovative Idee entwickeln. Dies möchten wir als FHDW natürlich gerne unterstützen und dabei auch eine Perspektive für ihren beruflichen Weg bei uns aufzeigen", zeigte sich Dr.-Ing. Alexander Brändle, Leiter der FHDW, an dem Projekt der jungen Gründer interessiert.