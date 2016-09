Heiß - heißer, "The Höösch" und "Bläck Fööss"

Bei den sommerlichen Temperaturen weinte niemand dem tatsächlich ins Wasser gefallenen Open-Air-Konzert vom Juni nach. Rund 1.300 Besucher waren in den AWO Mehrgenerationenpark am Aggerstrand nach Ründeroth gekommen, um bei dem vom Ründerother Schützenverein, mit Unterstützung der Gemeinde Engelskirchen und der AWO Ründeroth, organisierten Konzert von "The Höösch" und den "Bläck Fööss" dabei zu sein. »

aem. Engelskirchen. Bei den sommerlichen Temperaturen weinte niemand dem tatsächlich ins Wasser gefallenen Open-Air-Konzert vom Juni nach. Rund 1.300 Besucher waren in den AWO Mehrgenerationenpark am Aggerstrand nach Ründeroth gekommen, um bei dem vom Ründerother Schützenverein, mit Unterstützung der Gemeinde Engelskirchen und der AWO Ründeroth, organisierten Konzert von "The Höösch" und den "Bläck Fööss" dabei zu sein. Viele Gäste wollten hier, gemeinsam mit Freunden, bei toller Musik und kühlem Kölsch einen unvergesslichen Abend erleben. Anja und Jörn waren extra aus Dortmund angereist, um "The Höösch" zu hören.

Ohnehin schon warm, heizte die fünfköpfige Band "The Höösch", mit Sänger Dirk Meierlücke, dem Publikum, mit kölschen Songs, wie "Ich bin nur ne kölsche Jung" und "Hey Kölle"schon mächtig ein und brachten, da sie wussten, dass ein Kölscher um glücklich zu sein "Blootwoosch, Kölsch un e lecker Määdche" braucht, die Stimmung fast schon auf den Höhepunkt. Auch der etwas ruhigere Song "Nur für Dich" kam bei den Zuhörern super an.

Die "Bläck Fööss" wurden somit schon, mit einer super-grandiosen Stimmung von den Fans erwartet. Das Publikum mitzureißen war für sie ein Leichtes. Bei allen Liedern der kölschen Band, wie etwa "Ming eetste Fründin", "Katrin", "Wenn et Leech usjing em Roxy", "Mir klääve am Läävve" und passend für die Ründerother Schützen "Schützefess" schunkelte und sang das Publikum lauthals mit. Ein zusätzliches Highlight waren die drei Dudelsackspieler Markus Kaiser, Steffi und Axel Helmus die bei den Liedern "Kölner Lichter" und "Do bes die Stadt" auf die Bühne kamen und gemeinsam mit den "Fööss" spielten.

Anne Peterson, Vorsitzende des Schützenvereins Ründeroth, war glücklich, dass an diesem Abend alles perfekt war. Bei Bier und Gegrilltem war es ein toller, für alle Beteiligten erfolgreicher Abend der mit kölscher Musik ausklang.