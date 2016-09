Tausende bunte Lichter verzaubern Lindlar

Rund 60.000 Lichter verzauberten den Freizeitpark in Lindlar, bei sommerlich-heißen Temperaturen, in eine außergewöhnliche Atmosphäre. Mit Unterstützung vieler Helfer, verwandelte der Musikverein Lindlar bereits zum elften Mal, den Park in ein buntes Lichtermeer. Bunte Lampions und Lichtbecher zeichneten fantasievolle Bilder und Figuren auf den See, den Rasen und den Innenhof von Schloss Heiligenhoven. »

aem. Lindlar. Rund 60.000 Lichter verzauberten den Freizeitpark in Lindlar, bei sommerlich-heißen Temperaturen, in eine außergewöhnliche Atmosphäre. Mit Unterstützung vieler Helfer, verwandelte der Musikverein Lindlar bereits zum elften Mal, den Park in ein buntes Lichtermeer. Bunte Lampions und Lichtbecher zeichneten fantasievolle Bilder und Figuren auf den See, den Rasen und den Innenhof von Schloss Heiligenhoven. Mit Bands wie "The Hurricanes", "Headline", "Powerhouse", "Für Wat?" und "Schwarzgesang" stand vor allem die Musik im Fokus des grandiosen Abends. Kettensägenschnitzer Dennis Remiger aus Oesinghausen, zeigte den Besuchern, wie einfach es doch ist aus einem Baumstamm eine Eule zu sägen. Zahlreiche Besucher hatten sich mit bunten Knicklichtern verziert und waren so nicht zu übersehen. Tascha aus Frielingsdorf, nahm die Lichterphantasie zum Anlass und feierte mit Freunden ihren Geburtstag im Freizeitpark. Auch die Kleinsten kamen beim Kinderschminken und einem Luftballonwettbewerb nicht zu kurz. Skateboarder zauberten mit Fackeln tolle Lichteffekte. Das Ballonglühen musste leider aufgrund des Windes ausfallen. Für das leibliche Wohl, mit kühlen Getränken, sorgten verschiedene Stände. Ein spektakuläres Höhenfeuerwerk ließ die "Lichterphantasie" in der Nacht ausklingen.