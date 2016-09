Forum XXelle: neues Programm

Oberberg. Forum XXelle heißt die Veranstaltungsreihe, die gemeinsam von den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Wiehl und Gummersbach initiiert und gestaltet wird. Im Forum XXelle werden aktuelle gesellschaftliche Themen zur Diskussion gestellt, die einer Information im Sinne der Gleichstellung förderlich sind. Das Programm für das zweite Halbjahr liegt vor.

Los geht's am Dienstag, 6. September, 20 Uhr, mit einem historischen Blick auf die Geschlechterordnung. Die Historikerin Berit Schallner von der Uni Köln referiert unter dem Titel "Nähmaschine und Hungerstreik" über die vergessene Geschichte der Frauen und deren Wiederentdeckung durch Pionierinnen der Frauengeschichtsforschung in der Halle 32, Raum L&C, Steinmüller-Gelände, Gummersbach.

Der Vortrag von Berit Schallner wird die Geschichte der Pionierinnen dieser Wiederentdeckung erzählen, welche in einer fundamentalen Wissenschaftskritik mündet und den Blick auf die Geschichte und damit auch auf die Geschlechterordnung grundlegend verändert hat.

Weitere Termine:

Dienstag, 25. Oktober, "Was es heute heißt ein Mann zu sein....", Lesung und Vortrag von Björn Süfke, Burg Bielstein; Dienstag, 15. November, "In der Ruhe liegt die Kraft.....dem Alltag mit Achtsamkeit begegnen", Psychologin Maren Schneider, Burg Bielstein; Dienstag, 13. Dezember, 55 lyrische Frauenportraits, Lesung und Harfenmusik mit Karin Pickhardt-Benassa und Lorena Wolfewitz, Portal by Volksbank, Forum Gummersbach.

Das Programm kann über die Gleichstellungsbeauftragten Bettina Loidl (0 22 62/9 92 12 oder b.loidl@wiehl.de) sowie Bettina Schneider (0 22 61/87 14 04 oder bettina.schneider@gummersbach.de) angefordert werden.