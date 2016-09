SV Wacker Eintrinken siegen beim Juxturnier

wr. Lindlar. "SV Wacker Eintrinken" und "Rene und friends" hießen die diesjährigen Finalisten, beim zehnten und damit Jubiläums Juxturnier "Unser Dorf spielt Fußball" des SSV Süng. Zum zweiten Mal fand das Traditions-Turnier auf dem Kunstrasenplatz in Lindlar-Hartegasse statt. 20 Jux-Teams, aus Hartegasse und Umgebung, traten bei bestem Fußballwetter, in vier Gruppen gegeneinander an.

Das Organisationsteam des SSV Süng hatte eingeladen und Hobbie- und Freizeitmannschaften, Dorf- oder Straßenauswahlen, Karnevals- oder Musikvereine, Campingplatz-Kicker, ein multinationales Team rund um Flüchtlinge und Asylbewerber in Lindlar oder was auch immer waren gekommen um Spaß zu haben.

Die Mannschaften gaben sich einen möglichst phantasievollen Namen und traten sportlich gegeneinander an. Sechs Spielerinnen und Spieler sind ein Team und es dürfen nur zwei aktive Fußballer mitmachen. So amüsierten sich "Dick und Durstig", "Ruhrpott Playa", "Mühlenberg Inferno", "AS Tralkörper" und "SV Immerblau" und ihr Anhang feuchtfröhlich auf dem Kunstrasen oder an der Bierbude.

"Wir achten eher auf die Ernährung als auf die Kondition" gestand ein Spielführer nach dem ersten Spiel am Bierstand. Der Schützenverein war für die Bierbude zuständig und der Förderverein "Sport im Sülztal" verkaufte die legendären Lemmy-Pizzen, 180 Teiglinge hatte Thomas Lenort für den guten Zweck vorbereitet.

Den Siegerpokal bekam das Team "SV Wacker Eintrinken" überreicht, zweite wurden "Rene und friends" und dritter "Los Promillos". Nach dem Turnier konnte mit den Siegern an der Bierbude und der Sektbar bis in die Nacht gefeiert werden.