Bunte Pracht aus Blumen

Hegt und pflegt die Beete entlang des Dörspe-Ufers und an der Eckenhagener Straße: Hobbygärtner Jimmy Chouwartudis.

bs. Derschlag. Beete mit Stockrosen, Lilien, Berganemonen, Sonnenblumen und einige Sorten mehr - Derschlags Eckenhagener Straße ist dank Jimmy Chouwartudis in den vergangenen zwei Jahren um einiges bunter geworden.

Der 71-jährige Hobbygärtner hat gegenüber dem Baumarkt vor zwei Jahren ein kleines Blumenbeet angerichtet, nicht weit davon entfernt, genaugenommen auf der anderen Straßenseite entlang des Dörspe-Ufer, findet sich ein zweites, das Chouwartudis seit einem Jahr zusätzlich hegt und pflegt - und das alles völlig unentgeltlich.

"Es macht mir Spaß und ich muss etwas tun, damit ich beschäftig bin", ist seine Erklärung. Angefangen hat das Ganze aber schon vor drei Jahren, als der gebürtige Grieche Chouwartudis die Beete vor der Gastwirtschaft seines Bruders mit Blumen verschönerte. Schon als er selbst noch die Gastwirtschaft betrieb, ließ sich die eine oder andere Blume, Strauch oder Baum dort finden. Mittlerweile stehen aber nicht nur die drei Beete unter seiner Obhut - auch entlang des Dörspe-Ufers war Chouwartudis fleißig - Granatäpfel, Feigen, Trauben, Quitten oder Kürbisse, die bunte Vielfalt hält sich da nicht in Grenzen.

"Wenn ich etwas brauche - Werkzeug oder Blumenerde - hilft mir die Stadt oder der Baumarkt", freut sich Chouwartudis. Die ersten Blumen erhielt der 71-jährige von einem anderen befreundeten Hobbygärtner aus Dümmlinghausen, danach entwickelte sich eine Eigendynamik - jede Pflanze produziert zahlreiche Samen, sodass die nächste Generation von Blumen gesichert ist. "Viele Leute, die vorbei kommen, halten kurz an und fotografieren die Blumen", freut sich Chouwartudis.

Und wer eine von den schönen Blumen für das heimische Wohnzimmer möchte, für den hat der Hobbygärtner selbst welche gepflückt und am Gitter am Dörspe-Ufer locker befestigt. "Wer möchte, darf davon was mit nehmen", erklärte Chouwartudis.