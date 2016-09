Demogarten für Hülsenfrüchte

wr. Lindlar. "Unser Hauptanliegen ist, Vielfalt auf den Acker zu bringen" betont Dr. Annegret Groß-Spangenberg, von der Bundesanstalt Landwirtschaft und Ernährung, die mit ihrem Kollegen Dr. Frank Begemann ins LVR-Freilichtmuseum nach Lindlar gekommen ist.

Hier baut man Hülsenfrüchte an und zeigt auf einer Demonstrationsfläche Linsen, Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinen. Das Projekt ist eine Kooperation mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und will die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Bedeutung und den Nutzen dieser besonderen Pflanzen informieren. Die Hülsenfrüchte binden Stickstoff im Boden , bringen Vielfalt auf den Acker und liefern hochwertiges Viehfutter. Mit ihren hochwertigen Eiweißgehalt werden sie auch in der menschlichen Ernährung immer beliebter. Auf der rund 100 Quadratmeter großen Fläche innerhalb der Museumsäcker , wächst was derzeit in aller Munde ist: Pflanzliches Eiweiß. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2016 zum "Internationalen Jahr der Hülsenfrüchte" erklärt, um auf den besonderen Wert der Pflanzen hinzuweisen, den sie für die Versorgung mit lebenswichtigem Eiweiß besitzen.

Ob in der menschlichen Ernährung oder als Futtermittel- Hülsenfrüchte erfahren daher in diesem Jahr überall große Aufmerksamkeit. Mit ihren sogenannten "Knöllchenbakterien" bewirken Hülsenfrüchte im Boden ein wahres Wunder: Sie binden den Stickstoff in der Luft und versorgen die Pflanze so mit wichtigen Nährstoffen. Diese Eigenschaft hat sich der Mensch bereits vor 200 Jahren in der Mehrfelderwirtschaft zunutze gemacht, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Darüber hinaus dient der Blütenreichtum von Hülsenfrüchten auch als Nahrungsmittel für Insekten. Um den heimischen Anbau zu fördern , hat das Bundeslandwirtschaftsministerium (BLM) eine Eiweißpflanzenstrategie entwickelt. Hier werden Vorhaben zur Züchtung verbesserter Sorten, Entwicklung und Verbesserung von Verfahren im Ackerbau und in der Fütterung sowie zur Herstellung von Rohstoffen für Lebensmittel gefördert.