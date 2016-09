Am Sonntag, 25. September, findet in Gummersbachs City der 14. AggerEnergie- und Sparkassenlauf statt.

bs. Gummersbach. Am Sonntag, 25. September, wird es sportlich in Gummersbach, denn dann findet der 14. AggerEnergie- und Sparkassenlauf statt. Organisiert wird die Veranstaltung, die jedes Jahr zahlreiche Läufer in die Kreisstadt lockt, von der LG Gummersbach. Angeboten werden die Strecken über eine Distanz von 600 Metern, zwei Kilometern, vier und zehn Kilometern. Los geht es ab 10.30 Uhr mit dem zwei Kilometer der weiblichen Jugend (U16-U10). Es folgen die Bambiniläufe über 600 Meter, danach wird die männliche Jugend (U16, U14) um 11.30 Uhr und die männliche Jugend (U12 und U10) um 11.50 Uhr auf die Strecke geschickt. Im Rahmen der Schülerläufe wird die Sonderwertung "Grundschulmeisterschaft der Stadt Gummersbach" ausgeschrieben. Um 12.30 Uhr wird der vier Kilometer Volkslauf gestartet und als Abschluss die Läufer des zehn Kilometer Stadtlaufs um 13.15 Uhr. Im Rahmen des vier Kilometer Volkslauf und dem zehn Kilometer Stadtlauf wird es eine Firmen- und Mannschaftswertung geben. Alle Finisher erhalten im Ziel eine Medaille und alle Bambini erhalten eine Urkunde. Voranmeldungen sind unter www.teamsoft-sportzeit.de bis Sonntag, 20. September, möglich.

Weitere Infos gibt es unter www.lg-gummersbach.de.