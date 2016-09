Der Heimat-Gutschein kommt

gh. Gummersbach. Direkt vom Start weg (1. September), beteiligen sich über 40 Einzelhandelsgeschäfte der Gummersbacher Innenstadt an der von der Innenstadtgemeinschaft initiierten Aktion "Heimat-Gutschein". "Mit dem Heimat-Gutschein wollen wir unseren Kunden ein attraktives Geschenk bieten und gleichzeitig Kaufkraft in unserer Stadt halten" sagt Heinz Kreiensiek, Vorsitzender der agilen Gemeinschaft.

Der Gutschein ist ein ideales Geschenk für jeden Anlass, kann er doch zu einem Betrag in selbstbestimmter Höhe erworben werden. Der Beschenkte wählt dann einen oder mehrere teilnehmende Händler in der City aus, um sich dort in aller Ruhe seine ganz persönlichen Wünsche zu erfüllen.

Den regionalen Einzelhandel im Interesse der Kunden zu beleben und besser zu vernetzen, ist eine der Schlu?sselaufgaben der Zukunft. So sehen es die Mitglieder der Innenstadtgemeinschaft Gummersbach, in der sich Einzelhändler aus der Stadt und dem Forum Gummersbach zusammengeschlossen haben. Daher ist die Einführung des Gutscheins ein erster attraktiver Mosaikstein von weiteren geplanten Projekten, die die Gemeinschaft in naher Zukunft im Interesse der Kunden verwirklichen möchte, verrät Heinz Kreiensiek.

Damit sich die Händler untereinander vernetzen und Gutscheine annehmen können, hat die Innenstadtgemeinschaft eine Firma mit dem Netzaufbau, Betrieb und der Abrechnung beauftragt. "Wir haben bereits früh im Projekt erkannt, dass eine Verwaltung ohne moderne IT Unterstützung nicht funktionieren kann. Mit der Firma haben wir einen Partner gefunden, der uns nicht nur ein Gutschein-Portal im Internet zur Verfügung stellt, sondern darüber hinaus alle Gutscheine abrechnet und Unterstützung gibt", so Heinz Kreiensiek weiter.

Durch das Internetportal, in dem alle Buchungen lückenlos dokumentiert werden, können Heimat-Gutscheine auch in Teilbeträgen bei mehreren Geschäften eingelöst werden. Doch nicht nur das, Kunden ko?nnen die Restwerte ihrer Gutscheine beim Einkauf spenden. Alle Spenden werden auf der Online-Plattform automatisch einem Spendenkonto zugeführt und dort gesammelt. "Die Innenstadtgemeinschaft wird diese Spenden einem guten Zweck in der Stadt zufließen lassen", blickt Kreiensiek voraus. "Das sta?rkt das Miteinander von Unternehmen, Einzelhandel und Kunden in der Stadt zusätzlich."

Aber nicht nur als Geschenk für private oder geschäftliche Anlässe ist der Gutschein gedacht, sondern auch als Sachbezug für Arbeitnehmer kann er vom Arbeitgeber brutto für netto an die Mitarbeiter als Lohnbestandteil ausgezahlt werden.

"Den Unternehmen bieten wir mit dem Heimat-Gutschein als Sachzuwendung ein Instrument zur Nettolohnoptimierung. Bis zu 44 € können pro Mitarbeiter und Monat Steuer- und Sozialabgabenfrei ausgezahlt werden", so Heinz Kreiensiek. Der Heimat-Gutschein kann bei der Sparkasse Gummersbach, der Volksbank Oberberg sowie im PORTAL by Volksbank im Forum erworben werden.

Weitere Infos zum Heimat-Gutschein Gummersbach unter www.heimat-gutschein.de.