Neuer Boden für alte Mühle

cf. Dümmlinghausen. Einen Scheck in Höhe von 3.500 Euro aus der Sparkassen- und Bürgerstiftung Gummersbach überreichten Bürgermeister Frank Helmenstein und Sparkassendirektor Frank Grebe dem Dorfgemeinschafts- und Gartenbauverein Dümmlinghausen für die Renovierung der Mühle in Dümmlinghausen. Es war absolut notwendig, den Fußboden in der Dümmlinghauser Mühle endlich einmal gut begehbar zu machen. Vermietungen wären mit dem alten Fußboden nicht mehr möglich gewesen, erklärten Monika Dick und Heidi Schröder vom Vereinsvorstand. Fichtendielen decken nun die unfallträchtigen Unebenheiten in dem Fußboden ab.

Einer der beiden Mühlsteine im Boden wurde sichtbar ausgespart, der andere ist noch von einer Holzplatte bedeckt, soll aber demnächst nur von einer Glasplatte bedeckt werden. 10.000 Euro musste der Dorfgemeinschafts- und Gartenbauverein Dümmlinghausen, der sich um den Erhalt der Dümmlinghauser Mühle kümmert, für die Renovierung aufbringen. Der Zuschuss der Bürgerstiftung war für den Verein eine große Hilfe und wurde von der Vorsitzenden Monika Dick gerne entgegen genommen.

"Wir wollen in der Mühle demnächst mehrere Veranstaltungen anbieten: Sonntag, 25. September, 15 Uhr Lesung für Kinder und Erwachsene mit Dagmar Finger. Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr liest der Dümmlinghauser Autor Rolf Deutsch aus seinen Büchern. Ohne die Reparatur wäre das nicht möglich gewesen", berichtete Dick. Es seien noch weitere Reparaturen notwendig, führt sie weiter aus, aber erst müsse wieder Geld angespart werden. Wer sich mit einer Spende am Erhalt der Mühle beteiligen will, kann sich an Monika Dick unter Tel. 0151/18 20 42 27 wenden.

Helmenstein und Grebe machten in ihrer Ansprache zur Scheckübergabe deutlich, dass infolge der Niedrigzins-Politik derzeit die Zinsausschüttung für das Einlagekapital der Bürgerstiftung von 25.000 Euro auf 5.000 Euro pro Jahr geschrumpft sei. Deshalb sei der Spendenaufruf des Dorfgemeinschaftsvereins absolut berechtigt