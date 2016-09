Schlagermusik im EKZ

Schon lange vor der Show füllen sich die Reihen vor der Bühne mit schlagerbegeisterten Fans jeden Alters. Rund 140 Zuschauer sind in das EKZ "Bergischer Hof" in Gummersbachs Innenstadt geströmt - sie alle wollen sich die Auftritte von G. G. Anderson und Michele Joy nicht entgehen lassen. »

G. G. Anderson trat erneut in der Mall des EKZ Bergischen Hof auf und präsentierte dem Publikum sein neues Album "In dieser Sommernacht".

bs. Gummersbach. Schon lange vor der Show füllen sich die Reihen vor der Bühne mit schlagerbegeisterten Fans jeden Alters. Rund 140 Zuschauer sind in das EKZ "Bergischer Hof" in Gummersbachs Innenstadt geströmt - sie alle wollen sich die Auftritte von G. G. Anderson und Michele Joy nicht entgehen lassen. Veranstaltet durch die Werbegemeinschaft Bergischer Hof, ist die Vorfreude groß und der Applaus laut, als der Neffe von G. G. Anderson, Michele Joy, die Bühne betritt und mit "Wie eine Sinfonie" von seinem neuen Album "Verfluchte Samstagnacht" seinen Kurzauftritt einläutet und das begeisterte Publikum sofort in seinen Bann zieht.

Nach "Verfluchte Samstagnacht" vom gleichnamigen Album verlässt der 30-jährige auch schon wieder die Bühne und G. G. Anderson übernimmt das Mikrofon, ebenfalls sein neues Album "In dieser Sommernacht" im Gepäck. Zu den Songs "In dieser Sommernacht", "Ich weiß" und dem Coversong "Griechischer Wein" klatschen und singen die Zuschauer begeistert mit und lassen G. G. Anderson erst nach einer Zugabe, "Himbeereis zum Frühstück", ebenfalls ein Coversong, die Bühne verlassen. Auch ein Tänzchen wurde aufs Parkett gelegt. Die anschließende Autogrammstunde will sich das Publikum ebenfalls nicht entgehen lassen und so bildet sich vor den beiden Tischen eine lange Schlange. Fleißig werden Autogramme geschrieben und mit Fans das eine oder andere Wort gewechselt.