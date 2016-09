125 Jahre Löschgruppe Rebbelroth gebührend gefeiert

Ein lauter, ohrenbetäubender Knall ertönt, als der Airbag auslöst. Aber keine Sorge - kein Unfall ist die Ursache, sondern Hauptbrandmeister Ernst-Walter Budde von der Löschgruppe Dümmlinghausen. Unter Sicherheitsmaßnahmen demonstriert Budde, was eigentlich passiert, wird ein solcher ausgelöst. Dies ist aber nicht die einzige Demonstration die die Besucher bei der Feier zum 125-jährigen Jubiläum der Löschgruppe Rebbelroth bestaunen können. »

bs. Rebbelroth. Ein lauter, ohrenbetäubender Knall ertönt, als der Airbag auslöst. Aber keine Sorge - kein Unfall ist die Ursache, sondern Hauptbrandmeister Ernst-Walter Budde von der Löschgruppe Dümmlinghausen. Unter Sicherheitsmaßnahmen demonstriert Budde, was eigentlich passiert, wird ein solcher ausgelöst. Dies ist aber nicht die einzige Demonstration die die Besucher bei der Feier zum 125-jährigen Jubiläum der Löschgruppe Rebbelroth bestaunen können. Konzentriert zeigt die Gummersbacher Jugendfeuerwehr unter der Moderation von Ausbilder Sascha Vogel, Löschgruppe Bernberg, wie ein Hausbrand zu löschen ist und der Löschzug aus Derschlag unter der Moderation von Einheitsführer Stefan Tröster, was alles zu tun ist, um eine verunfallte Person aus einem Fahrzeug sicher und schnell zu bergen. "Die vier genannten Löschgruppen bilden den Löschzug vier der Freiwilligen Feuerwehr Gummersbach. Wir kennen uns alle gut, üben zusammen und helfen einander bei den Festen", erklärt der stellvertretende Löschgruppenführer in Rebbelroth, Uwe Oettershagen.

Neben den Übungen gibt es für Besucher aber noch mehr zu sehen. Die Jugendfeuerwehr ist mit einem Infostand vertreten. "Wir wollen heute für die Jugendfeuerwehr Werbung machen, gezielt für die Jugendabteilung der Löschgruppe Rebbelroth, die derzeit keine aktiven Jugendlichen hat," erklärt Sascha Vogel. Des Weiteren finden sich die historische Löschpumpe von 1882 und vier Schaufensterpuppen mit Uniformen im Wandel der Zeit, sowie eine Fotowand mit Vorher/Nachherfotos von dem sanierten Gerätehaus in der Mehrzweckhalle. Kostenloser Kaffee und Kuchen runden das Programm ab. "Wir haben unser Gerätehaus saniert und dafür über 1.000 Arbeitsstunden und 20.000 Euro aus Spendengeldern investiert und wir wollen uns mit dem Fest bei der Bevölkerung in Rebbelroth für die Unterstützung und die vielen Spenden bedanken", erklärt Oettershagen. Für die kleinsten Festbesucher wird außerdem eine Hüpfburg aufgebaut und abends feiern und tanzen die Erwachsenen zur Musik von DJ Roland Reh.