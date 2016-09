Bengelshagen: Zum 60. Mal Trödel

sd. Wipperfürth-Bengelshagen. Bereits zum 60. Mal ist die kleine Ortschaft Bengelshagen, die zu Dohrgaul gehört, auch im September der Schauplatz des beliebten Hof-Trödels für den guten Zweck. Und der Initiator des Trödels, Bruno Steinbach, freut sich vor allem zum Jubiläum seines kleinen Marktes über die große Menge an Besuchern, die allmonatlich das Hofgelände bevölkern. "Die Leute sind nicht nur aus der Umgebung, auch Gäste aus Neuss, Porz oder Wuppertal kommen immer wieder gerne hierher", sagt der "Chef" des beliebten Trödels, dessen Erlöse für die "Projekthilfe Uganda" bestimmt sind. Und dort gibt es eben auch allerlei Waren und Second-Hand-Artikel zu bestaunen und zu kaufen. "Haushaltswaren und Spielsachen gehen gut - und vor allem die Reibekuchen werden immer viel verköstigt", so Steinbach weiter. Das rund 26-köpfige ehrenamtliche Team des Hof-Trödels bietet den Gästen nun seit acht Jahren Trödel für Groß und Klein, Tisch- und Bettwäsche oder Deko-Artikel und Antiquitäten.

Auch Elektro-Kleingeräte stehen zum Verkauf. Aber auch leckere Grillspezialitäten oder Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen ein. Gerne beschreibt Bruno Steinbach die Anfänge: "Gestartet haben wir im kleinen Rahmen mit 'Puffelskuchen' und Second-Hand - nach meiner ersten Reise nach Uganda vor neun Jahren", erinnert sich Steinbach. Dort "erkannten wir, das die Menschen in Uganda dringend ein Krankenhaus benötigen", so Steinbach weiter. "Seitdem helfen wir den Menschen in Uganda und dem St. Joseph Krankenhaus in Kyamulibawa mit den Erlösen aus dem Hof-Trödel", so der Initiator. Aber auch für andere oberbergische Vereine oder etwa die Tafeln werden unterstützt. Ein Dank geht vor allem an die ehrenamtlichen Helfer, "die nicht allein mit der Arbeit an den Trödel-Samstagen beauftragt sind, sondern auch die Auf- und Abbauarbeiten sowie das Sortieren der Kleidung in den Wintermonaten gehören dazu", beschreibt Steinbach das Engagement. Der Hof-Trödel Bengelshagen findet von April bis Oktober jeden ersten Samstag im Monat statt.