Bielsteiner Wiehlaue mit neuem Gesicht

gh. Bielstein. "Gelungen", "eine kleine Perle". Das waren nur zwei von vielen positiven Bemerkungen, die von den zahlreichen Gästen der Eröffnungsfeier in der Bielsteiner Wiehlaue zu hören waren. Zu einer großen Party hatten die Stadt Wiehl und zahlreiche heimische Vereine und Institutionen alle Interessierten eingeladen, damit sie sich selbst von den nun fast abgeschlossenen Verschönerungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Freizeitanlage an der Jahnstraße überzeugen konnten. Mit einem Kostenaufwand von rund 2,4 Millionen Euro ist der Park im Rahmen des sogenannten "Integrierten Handlungskonzepts", von dem in jüngster Vergangenheit schon der Ortskern Bielsteins und andere Bereiche Wiehls profitierten, umgestaltet worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Neben den Entrees der bereits bestehenden Sport- und Freizeitanlagen, wurde der große Spielplatz hergerichtet, die Jahnstraße umgestaltet, die Grünanlagen aufgebessert und die Wiehl in das Ensemble noch mehr als bisher integriert. So konnte Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker stolz auf das Vollbrachte hinweisen und sich bei allen an den Umbaumaßnahmen Beteiligten bedanken. Dem schloss sich dann ein bunter Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm an, dass alle Gäste mit zufriedenen Mienen genossen. Es gab neben Infoständen verschiedener Hilfsorganisationen, Tanz- und Gymnastikvorführungen, Motocross für die Kids, Cross-Boccia, ein Fußballturnier, Tennisschnupperstunden und die Partyband "Hot Stuff" spielte auf. So wurde dieses neue Kleinod schnell von Jung und Alt in Besitz genommen und wird sicherlich in Zukunft ein Anziehungspunkt, nicht nur für die Bielsteiner, sein.