VfL startet erfolgreich in die Saison

ls. Gummersbach. Mit 26:19 hat der VfL Gummersbach sein Heimspiel in der Schwalbe-Arena gegen HBW Balingen gewonnen. Nach zähem Beginn auf beiden Seiten konnte sich der VfL vor den 3288 begeisterten Zuschauen bis Mitte der ersten Halbzeit absetzen und spielte bis zum Pausenpfiff eine 13:7-Führung heraus. Die Ersatzgeschwächten Gäste aus dem Schwabenland konnten den Abstand nach dem Wiederanpfiff zwar noch einmal bis auf vier Tore verkürzen, der sichere Sieg der Gummersbacher Handballer geriet aber nicht mehr in Gefahr. Seine Torgefährlichkeit stellte besonders der VfL-Neuzugang Kevynn Nyokas unter Beweis, der sechs seiner acht Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte. Vor der Partie wurden die beiden Olympiafahrer des VfL (Bronzemedaille) Carsten Lichtlein und Julius Kühn sowie Martin Stobel (HBW Balingen) für ihre Einsatz geehrt.