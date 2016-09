Feuerwehrfest in Marienhagen

som. Marienhagen. Das jährlich stattfindende Feuerwehrfest Marienhagen stellte auch in diesem Jahr seine Qualität als Publikumsmagnet heraus, denn an beiden Tagen fanden viele Gäste den Weg ins liebevoll geschmückte "Hauptquartier" im Enselskamp. Samstags sorgte die Ründerother Band Six Pack für ein volles Haus und tolle Partystimmung, sonntags lag die musikalische Unterhaltung in Verantwortung des Duos "Late Night Special". Zum traditionellen Frühschoppen der 32-köpfigen Marienhagener Einheit, unter Führung von Brandinspektor Christian Denk, waren alle Aktiven der anderen sechs Wiehler Einheiten angereist, außerdem Kameraden aus Dieringhausen und Hunsheim, weshalb die Schlüsselübergabe von drei neuen Feuerwehrfahrzeugen, im Gesamtwert von 680.000 Euro, an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wiehl vor großem Publikum stattfand. Das neue Tanklastfahrzeug (TLF) führt 5.000 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel mit sich und übernimmt insbesondere in der akuten, ersten Phase eines Einsatzes die Versorgung mit Löschmitteln. Neben dem Wasserwerfer sind auf dem Fahrzeug ein Stromerzeuger, eine Tauchpumpe, Lichtbrücken, ein Lichtmast, Motorsäge mit Schutzkleidung, ein fahrbarer 50 kg ABC-Pulverlöscher und ein fahrbarer 50 kg D-Pulverlöscher verstaut. Zusammen mit dem neuen Einsatzleitwagen, über dessen hochtechnisierte Ausrüstung sich die Gruppe "Information und Kommunikation", um Brandoberinspektor Timo Rosenkranz freut, wird das TLF in Bomig stationiert.

In der Oberwiehler Feuerwehrgarage werden das Mannschaftstransportfahrzeug und ein Boot ihren Standort finden. "Die beste Technik kommt unseren Bürgerinnen und Bürgern nur zu gute, wenn sie von kompetenten und motivierten Feuerwehrleuten bedient wird", lobte Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker das zeitraubende, ehrenamtliche Engagement der insgesamt 235 Wiehler Kameraden. Stadtbrandmeister Jens Schmidt beförderte Michael Knabenschuh zum Brandmeister, Björn Ufern zum Brandinspektor, André Schmidt zum Brandoberinspektor und Pascal Petermann zum Stadtbrandinspektor. Zum Einheitsführer Bomig wurde OBM Sebastian Fritz ernannt, zu seinen Stellvertretern OBM Christopher Gandenberger und BM Patrick Noss. Stadtjugendfeuerwehrwart ist ab sofort UBM Dennis Aßmann, als Stellvertreterin ernannt wurde OBM Bianca Funken. Die Funktion des Atemschutzgerätewartes LZ Bomig übernimmt UBM Alexander Giering.