MGV Oberbantenberg lud zum musikalischen Frühschoppen

"Du bess die Stadt, op die mer all he stonn, du häs et uns als Pänz schon anjedonn...": Mit der gefühlvoll vorgetragenen Köln-Hymne verbreiteten die Gastgeber, gemeinsam mit dem MGV Oesinghausen, Gänsehautstimmung im Publikum.

som. Oberbantenberg. Die Idee zum lockeren "Musikalischen Frühschoppen" war in den Reihen des Männergesangvereins Oberbantenberg (MGV) gewachsen, denn "die Zeit für die großen Veranstaltungen ist vorbei und wir möchten kleinere Highlights setzen", wie der MGV Vorsitzende Karl-Heinz Kunst formulierte. Die Frage, wer sich am Programm beteiligen könnte war auch schnell geklärt, denn unter Regie vom Oberbantenberger Chorleiter Marco Fischdick üben sich außerdem noch der Frauenchor Strombach, der MGV Oesinghausen und der Wieher Männerchor regelmäßig in der Kunst der homogenen Intonation. So genossen die Besucher im vollbesetzten evangelischen Gemeindehaus in Oberbantenberg in gemütlicher Atmosphäre eine unterhaltsame Folge aktueller Probenliteratur der verschiedenen Chöre.

Die Oesinghauser Sänger hatten Swing-Kostproben ihres Frühjahrskonzerts im Gepäck, die Wiehler entführten in "die kleine Kneipe", Strombach begeisterte mit "Mama Mia" und die Gastgeber verbreiteten entspannte Stimmung mit dem Reinhard Mey-Klassiker "Über den Wolken". Nach abwechslungsreichem Hörerlebnis bildete der vom großen Gesamtchor vorgetragene "Frohe Sängermarsch" das klanggewaltige Finale des feinen Sonntags- Konzerterlebnisses. Schon jetzt laden die Sänger des Wiehler Männerchores zum großen Herbstkonzert, am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr, in die Wiehltalhalle ein. Zusammen mit dem Hunstiger HeartChor, der ebenfalls unter Dirigat von Marco Fischdick steht, werden die Akteure des "Musikalischen Frühschoppens" die Zuhörer mit einem breitgefächerten Gesangsrepertoire überraschen. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Sängerinnen und Sängern.